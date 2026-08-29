اختفاء رياضيين تونسيين آخرين في إيطاليا

خبرني - أعلنت البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، عن اختفاء ثلاثة لاعبين حتى اليوم السبت.
وأبلغ رئيس الاتحاد التونسي للكرة الحديدية عماد بوزريبة أن اللاعب محمد أمين السعيدي اختفى منذ يومين في مطار باري عندما كان ممثلو البعثة المشاركة يستعدون للعودة إلى تونس عبر رحلة داخلية.
وقال بوزريبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه بمجرد الوصول إلى مطار روما، لاحظ كل عناصر الوفد المكون من ثلاثة مدربين وتسعة لاعبين آخرين غياب اللاعب المذكور قبل إقلاع الطائرة نحو تونس، ليتم إعلام السلطات الأمنية في المطار باختفائه.
كما أفاد رضا العياشي، رئيس الوفد المشارك في رياضة رفع الأثقال، عن اختفاء الرباع محمد أمين بوحجبة عن الأنظار في مطار روما قبل دقائق قليلة من الإقلاع نحو مطار برينديزي في رحلة نحو مدينة تارانتو.
وهذه ثالث حالة اختفاء مؤكدة حتى الآن في صفوف بعثة تونس بتارانتو، بعد الإعلان في وقت سابق عن اختفاء لاعبة المصارعة شهد الجلجلي.
والهروب من البعثات المشاركة في الدورات الدولية أمر شائع في السنوات الأخيرة.
وفي حادثة مشابهة قبل عام، غادرت بطلة رفع الأثقال التونسية غفران بلخير بعثة تونس في مطار أوسلو بالنرويج لتعلن لاحقا وصولها إلى وجهتها في ألمانيا.
ويقول لاعبون من الرياضات الفردية بتونس إنهم يخاطرون بالهجرة غير النظامية بحثا عن فرص أفضل لمستقبلهم الرياضي في ظل نقص الدعم والحوافز المالية في تونس.