اختفاء رياضيين تونسيين آخرين في إيطاليا

خبرني - أعلنت البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، عن اختفاء ثلاثة لاعبين حتى اليوم السبت.

وأبلغ رئيس الاتحاد التونسي للكرة الحديدية عماد بوزريبة أن اللاعب محمد أمين السعيدي اختفى منذ يومين في مطار باري عندما كان ممثلو البعثة المشاركة يستعدون للعودة إلى تونس عبر رحلة داخلية.