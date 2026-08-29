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تغريم موظف سابق في البيت الأبيض تربّح من خطابات ترمب

  • 29 أغسطس 2026
  • 19:33
تغريم موظف سابق في البيت الأبيض تربّح من خطابات ترمب

خبرني - دفع موظف سابق في البيت الأبيض غرامة بلغت 65 ألف دولار بعد اتهامه باستغلال معلومات داخلية خاصة بخطابات الرئيس دونالد ترامب لإجراء مراهنات. 

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، كان الموظف يتولى تشغيل جهاز الملقن الإلكتروني، وتم اتهامه باستغلال معلومات داخلية لإجراء مراهنات في سوق التنبؤات «كالشي».

وبموجب تسوية مع السلطات الاتحادية، أجبر الموظف على التنازل عن أكثر من 100 ألف دولار من الأرباح، ودفع غرامة قدرها 65 ألف دولار.

كما فرضت التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، حظراً على تداول جابرييل بيريز لمدة 3 سنوات. 

وتم وضع بيريز في إجازة غير مدفوعة الأجر من وظيفته في البيت الأبيض بعد ظهور تقارير تفيد بأنه استخدم منصبه للمراهنة على ما سيقوله الرئيس دونالد ترمب في خطاباته. 

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على التسوية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يوليو (تموز)، إن بيريز لم يعد في منصبه لكنه لم يذكر ما إذا كان قد أقيل أو استقال.

ووجدت اللجنة أن بيريز حصل على 107 آلاف و500 دولار في أسواق التنبؤ من خلال المراهنة على الكلمات والعبارات التي ستظهر في خطابات ترامب بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026.

وقال بيان صادر عن اللجنة: "في منصبه، كان لدى بيريز إمكانية الوصول إلى الخطب الرئاسية قبل إلقاء تلك الخطب، وقد استغل بيريز تلك المعلومات بشكل غير مشروع، في انتهاك لواجبه والثقة والأمانة اللتين يجب أن يتحلى بهما".

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