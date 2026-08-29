أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة

خبرني - قالت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى، وسام أبو خلف، السبت، إن عدد أكشاك القهوة ضمن حدود الأمانة يبلغ نحو 3700 كشك، فيما سجلت الأمانة 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة منذ مطلع 2026، أغلقت منها 145 محلا إداريا.

وأكدت أبو خلف لقناة المملكة أن الأمانة لا تستهدف مهنة بيع القهوة السائلة ولا تسعى إلى التضييق على أصحاب المنشآت، وإنما تعمل على تنظيم ممارسة المهنة بما يحافظ على السلامة العامة وإنسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت أن الإشكالية لا تكمن في بيع القهوة، وإنما في انتقال عملية البيع من داخل المنشأة إلى حرم الطريق العام، وانتقال العامل بين المركبات لتسليم الطلبات، ما يؤدي إلى إعاقة مرورية وتوقف عشوائي للمركبات، إضافة إلى مخاطر على العامل ومستخدمي الطريق وملاحظات صحية وتنظيمية مرتبطة بطريقة تقديم الخدمة.

وأشارت إلى أن الأمانة توازن بين حماية مصدر الرزق والسماح بممارسة النشاط الاقتصادي وبين ضرورة تنظيمه، مشيرة إلى أن صاحب المنشأة المرخصة يستطيع ممارسة مهنته وتقديم الخدمة ضمن الشروط المحددة.

وبينت أبو خلف أن إجراءات الرقابة تبدأ بإنذار صاحب العلاقة لإزالة المخالفة والالتزام بشروط ممارسة المهنة، ثم المتابعة ميدانيا، وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها يتم تحرير مخالفة وصولا إلى الإغلاق عند استحقاقه.

وأضافت أنه تتم مخاطبة الحاكم الإداري عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات ضمن اختصاصه وأخذ التعهدات اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفة، مشيرة إلى وجود تجاوب كبير من أصحاب محلات بيع القهوة السائلة.

وأشارت أبو خلف إلى أن وضع مجسمات أو أشخاص في وسط الشوارع بهدف تقديم القهوة للمركبات يعد من الممارسات الحرجة، مؤكدة أن الأمانة تعمل على تعزيز أدوات الامتثال.

وبينت أن الأمانة بدأت تطبيق نظام تنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمّان، والذي يتضمن غرامات مالية باعتبارها إحدى أدوات ضمان الالتزام.

وشددت على أن استمرارية النشاط الاقتصادي مشروطة بألا تكون ممارسته على حساب السلامة العامة أو انسيابية الطريق، لافتة إلى أن وقوف العامل بين المركبات قد يؤدي إلى توقف المركبات بصورة مفاجئة أو اصطفافها على جوانب الطريق، ما يؤثر في انسيابية الحركة المرورية ويعرض العامل نفسه للحوادث.

كما أكدت ضرورة خضوع المواد والمشروبات المقدمة للشروط الصحية المحددة للمنشأة، مشيرة إلى أن الأمانة تعمل على معالجة هذه الممارسات بصورة مستدامة، والانتقال من المعالجة الميدانية إلى تطوير منظومة تنظيمية ورقابية خاصة بمحلات القهوة السائلة.

وأوضحت أن نحو 3700 كشك قهوة موزعة ضمن حدود أمانة عمّان بين مهنة الكفتيريا ومهن أخرى مرخصة، بينها منشآت مرخصة كمطاعم لكنها تمارس بيع الكفتيريا بصورة غير مرخصة لهذه المهنة، وهو ما يعرضها للمخالفة بموجب قانون المهن.

ولفتت إلى أن هناك عددا من المحلات التي تمارس المهنة دون الحصول على ترخيص، إلا أن هذا العدد لا يظهر حاليا ضمن المنظومة الرقمية التي تعمل أمانة عمّان على تطبيقها.