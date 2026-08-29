شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار

م. أبو هديب: ثلاثة مشاريع صحية متكاملة بكلفة نحو (14.5) مليون دينار تعزز الخدمات الطبية في الكرك

- المشروع يُنفذ بالشراكة مع وزارة الصحة وضمن متابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

خبرني - الكرك – في خطوة تواصل من خلالها تعزيز حضورها التنموي في محافظات الجنوب، وتوجيه استثماراتها المجتمعية نحو مشاريع ذات أثر مستدام، أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك، بكلفة تقدر بنحو (9) ملايين دينار، ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة حتى الآن.

وبتمويل المشروع الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة التي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى نحو (14.5) مليون دينار، وتشمل، إلى جانب مبنى الإسعاف والطوارئ، إنشاء مركز صحي بذان وبردى بكلفة نحو (1.5) مليون دينار، ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة (4) ملايين دينار.

ويُنفذ المشروع بالشراكة بين شركة البوتاس العربية ووزارة الصحة، ضمن البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركة، ويحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير، بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في محافظات الجنوب.

ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (10) دونمات في منطقة شمال الكرك، ويتضمن إنشاء مبنى متكامل من ثلاثة طوابق منفذة من الخرسانة والحجر، بمساحة بنائية إجمالية تقدر بنحو (8,467) متراً مربعاً، على أن يتم إنجازه خلال مدة زمنية محددة بـ(720) يوماً.

ويضم المرفق الصحي الجديد مجموعة متكاملة من الأقسام الطبية والتشخيصية والخدمية، تشمل منطقة الاستقبال والخدمات، والمنطقة المخصصة للمرضى بما فيها الإسعاف والطوارئ والعيادات، إلى جانب أقسام العناية الحثيثة والولادة والعمليات والأشعة والمختبرات، فضلاً عن المنطقة المخصصة للكادر الطبي والتمريضي، والمستودعات الرئيسية، وقسم إدارة النفايات الطبية، والخدمات والمرافق المساندة للمبنى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نموذجاً فاعلاً لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعظيم أثرها، من خلال تكامل الأدوار وتوجيه الإمكانات نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيراً إلى أن تجربة الشركة في دعم المشاريع الصحية بمحافظة الكرك تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن تحققه هذه الشراكة من نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف المهندس أبو هديب أن محافظات الجنوب تحظى بأولوية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، انطلاقاً من أهمية تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية فيها، مؤكداً أن الشركة تتجه نحو دعم مشاريع قادرة على إحداث تحول ملموس ومستدام في مستوى الخدمات، وبما يعزز مقومات التنمية المحلية وجودة الحياة في هذه المحافظات.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لنهج شركة البوتاس العربية في الاستثمار في مشاريع المسؤولية المجتمعية ذات الأثر التنموي المستدام، حيث بلغت استثماراتها في هذا المجال نحو (43) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، شملت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين الشباب في مختلف محافظات المملكة.

كما خصصت الشركة مبلغ (30) مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم من خلال مشاريع تنموية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2025–2027)، تأكيداً على التزامها بتوجيه استثماراتها نحو المبادرات التي تُحدث أثراً تنموياً طويل الأمد، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المحلية، ولا سيما في محافظات الجنوب.