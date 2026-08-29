(حيلهم بينهم).. عمرو رمزي يكشف أغرب موقف مع شعبان عبد الرحيم

خبرني - استعاد الفنان والإعلامي المصري عمرو رمزي واحدة من أخطر اللحظات التي عاشها خلال تصوير برنامج المقالب الشهير "حيلهم بينهم"، كاشفًا أن إحدى الحلقات كادت تأخذ مسارًا غير متوقع بعدما أشهر المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم سلاحًا أبيض في وجهه.

وأوضح رمزي أن الموقف لم يكن جزءًا من سيناريو المقلب، بل جاء كرد فعل من شعبان عبد الرحيم بعدما أساء فهم حديثه واعتقد أن مقدم البرنامج يتعمد توجيه عبارات مسيئة إليه.

وقال رمزي، في تصريحات إعلامية، إنه وجد نفسه للحظات أمام موقف لم يعرف كيفية التعامل معه، خصوصًا أن رد فعل المطرب الراحل جاء بصورة مفاجئة خلال التصوير.

وكشف عمرو رمزي أن الواقعة بدأت أثناء تقديمه مقدمة الحلقة، التي كانت طويلة نسبيًا، قبل أن يطلب منه شعبان عبد الرحيم تخفيفها واختصارها بطريقته المعروفة.

وقال إن شعبان خاطبه قائلًا: "شعبولي العملية شوية"، ليرد عليه بأن ما يقوله يمثل أقل ما يمكن تقديمه.

لكن الرد لم يصل إلى شعبان عبد الرحيم بالطريقة التي قصدها رمزي، إذ اعتقد المطرب الراحل أن مقدم البرنامج يوجّه إليه إساءة، ليتحول الموقف سريعًا من أجواء التصوير والمقلب إلى لحظة توتر حقيقية.

وقال رمزي: "شعبان عبد الرحيم فتح مطوة في الحلقة، وطبعًا ده كان أغرب موقف موجود.. يعني أنا كنت بقول مقدمة طويلة وتقيلة لقيته قالي شعبولي العملية شوية، قلتله لأ دي أقل حاجة، افتكر وقتها تقريبًا إني بشتمه".

وأضاف أن المفاجأة الأكبر كانت في المكان الذي احتفظ فيه شعبان بالسلاح الأبيض، متابعًا: "لقيته جاب مطوة كان شايلها في الشراب وفتحها عليا".

لحظات ارتباك

وأقر مقدم "حيلهم بينهم" بأنه لم يعرف في اللحظات الأولى كيف يتصرف أمام رد الفعل المفاجئ، قبل أن يلجأ إلى كشف حقيقة البرنامج من أجل تهدئة الموقف.

وقال: "أكيد طبعًا وقتها معرفتش أتصرف وقلتله إن ده كان مجرد مقلب ومش لازم كل ده".

وظلت الواقعة، بحسب رمزي، واحدة من أغرب المواقف التي واجهها خلال البرنامج، الذي اعتمد على وضع الفنانين والضيوف في مواقف استفزازية لاختبار ردود أفعالهم أمام الكاميرا.