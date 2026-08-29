ليفربول يتعثر مجددًا في البريميرليج

خبرني - تعادل ليفربول مع ضيفه نوتنجهام فورست (2-2)، اليوم السبت على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل الريدز في تحقيق فوزهم الأول في المسابقة هذا الموسم، حيث كانوا قد تعادلوا بنفس النتيجة مع نيوكاسل في الجولة الافتتاحية.

وتقدم نوتنجهام فورست في الدقيقة 24 عن طريق دان ندوي، الذي استغل هجمة سريعة وأنهاها بتسديدة رائعة، في الزاوية البعيدة لمرمى أليسون بيكر.

وحاول لاعبو المدرب أندوني إيراولا العودة قبل نهاية الشوط الأول، ونجح فلوريان فيرتز في هز الشباك، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة 32.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 60، عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي استغل تمريرة عرضية من الهولندي كودي جاكبو، ووضع الكرة في الشباك.

وعاد نوتنجهام فورست للتقدم في الدقيقة 70 عن طريق مورجان جيبس-وايت، من ركلة جزاء. لكن ليفربول رفض الاستسلام، وتمكن فيكتور مونيوز من تسجيل هدف التعادل (2-2)، بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن تعانق شباك الضيوف.

وشهدت المباراة الظهور الأساسي الأول لمونيوز بقميص ليفربول في البريميرليج.

وبهذه النتيجة، وصل الريدز إلى النقطة الثانية، في المركز العاشر مؤقتًا، بينما حصد نوتنجهام نقطته الأولى، محتلًا المركز الـ12 مؤقتًا، في انتظار بقية مباريات الجولة.



