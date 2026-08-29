سامو زين يكشف معاناته مع (فوبيا) بدأت في طفولته

خبرني - كشف الفنان السوري سامو زين عن جوانب شخصية ونفسية نادرًا ما تحدث عنها أمام الجمهور، تتعلق بـ "فوبيا" يعاني منها منذ الطفولة ووساوس قهرية يعيش في ظلها حتى الآن.

وفاجأ زين متابعيه بأن لديه خوفًا مرضيًا منذ الصغر من "فوبيا" الأماكن الضيقة والمغلقة، إلى جانب وسواس قهري مرتبط بالنظافة والترتيب، فضلًا عن هوس وصفه بـ "الغريب" تجاه التسوق واقتناء الملابس والأحذية.

ولفت في تصريحات إعلامية، إلى أن خوفه من الأماكن الضيقة يعود إلى حادث تعرض له في طفولته، حين احتُجز بالخطأ داخل مكان مظلم، لتتحول تلك التجربة مع مرور السنوات إلى عقدة نفسية ظلت ترافقه حتى اليوم.

وأوضح أن تأثير هذه "الفوبيا" امتد إلى اختياراته الفنية، إذ يفضل عادة التصوير والعمل في أماكن واسعة ومفتوحة، وهو ما جعل تجربة تصوير بعض أعماله داخل استديو مغلق بمثابة مواجهة مباشرة مع "رعب" قديم.

كما تحدث أيضًا عن معاناته من وسواس يتعلق بالنظافة والنظام، موضحًا أن عدم ترتيب الأشياء المحيطة به يمكن أن يؤثر في قدرته على النوم أو التركيز في عمله.

واعترف المطرب السوري بأنه يمتلك عددًا ضخمًا من الملابس والأحذية، وصل إلى آلاف القطع، الأمر الذي دفعه إلى تخصيص غرف كاملة داخل منزله لحفظ مقتنياته.

ووصف علاقته بالتسوق بأنها نوع من الهوس الذي ربما لا يعرفه عنه كثير من جمهوره، في واحدة من التفاصيل الشخصية التي تكشف جانبًا مختلفًا من شخصيته بعيدًا عن عالم الغناء والأضواء.

ومن أكثر التجارب قسوة التي كشف عنها سامو زين تعرضه لوعكة صحية خطيرة خلال تسجيل أحد ألبوماته السابقة، مشيرًا إلى أن الضغوط العصبية والعمل المتواصل تسببا في إصابته بجلطة مفاجئة، نُقل إثرها إلى العناية المركزة وهو في حالة حرجة.

وأشار إلى أن تلك الأزمة مثلت نقطة تحول في نظرته إلى الحياة، ودفعته إلى إعادة التفكير في أسلوب حياته وطريقة تعامله مع العمل والضغوط، بعدما أدرك أن الاستمرار في العمل تحت ضغط متواصل يمكن أن تكون له عواقب قاسية.