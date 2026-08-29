الوحدات والفيصلي يتواجهان الجمعة .. إصدار جدول الجولات الثلاث الأولى من الدوري الأردني

خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027، والذي ينطلق الخميس 3 أيلول المقبل.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى بلقاء البقعة وشباب الأردن عند السابعة مساء الخميس على ملعب البترا.

وتتواصل المنافسات الجمعة، بلقاء شباب الأردن ونظيره الرمثا عند السادسة مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني، ولقاء الوحدات والفيصلي عند الـ8:30 مساءً على ستاد عمان.

وتختتم الجولة السبت، حيث يلتقي العربي والسلط عند السادسة مساءً على ملعب البترا، والحسين والجزيرة عند الـ8:30 مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI بمشاركة عشرة أندية، وبنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط مع اختتام المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن فريق الحسين حامل لقب بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI للموسم الماضي، بعد أن أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة.