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المنتخب السلة يواجه أستراليا الأحد في تصفيات كأس العالم

  • 29 أغسطس 2026
  • 16:52
المنتخب السلة يواجه أستراليا الأحد في تصفيات كأس العالم
من لقاء الاردن والفلبين

خبرني  -  يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره الأسترالي عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الأحد، في العاصمة الفلبينية مانيلا، في ختام منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانب الأردن وأستراليا، منتخبات الفلبين وإيران ونيوزيلندا وسوريا.

وكان المنتخب الأسترالي قد استهل منافسات النافذة الحالية بالفوز على المنتخب السوري بنتيجة 123-64، فيما خسر المنتخب الوطني أمام الفلبين بنتيجة 81-82 بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت أمس.

وتكتسب مواجهة الغد أهمية للمنتخبين في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027، حيث يتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأسترالي، وتعزيز موقعه في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول برصيد 5 انتصارات وخسارة واحدة، فيما يدخل المنتخب الأسترالي منافسات الدور الثاني بسجل خال من الخسارة، بعدما حقق 6 انتصارات في الدور الأول.

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