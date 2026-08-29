الإعلام العبري: ماذا كشف التدريب الجوي الصيني المصري عن موازين القوة الإقليمية

خبرني - نشرت الصين لأول مرة مقاتلاتها في إفريقيا لتتدرب مع سلاح الجو المصري في أجواء تثير قلقا بالغا لدى تل أبيب وواشنطن.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن الموقع الصيني "نيت إيز" أفاد بأن مقاتلات صينية من طراز جي 16 شاركت في تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو المصري ضمن مناورات نسور الحضارة 2026 .

وأوضحت أن هذه المقاتلات الثقيلة متعددة المهام سجلت ظهورها الأول في أفريقيا إلى جانب مقاتلات مصرية من طراز رافال وميغ 29 إم 2 وتعد الطائرة جي 16 مقاتلة ثقيلة ثنائية المقعد ومتعددة الأدوار من الجيل الرابع المطور .

ووفقا للموقع شملت التدريبات التي جرت في الخامس والعشرين من أغسطس معارك جوية متوسطة وقصيرة المدى تحاكي ظروف قتال حقيقية وتضمنت مواجهات مباشرة بين مقاتلات جي 16 وطائرات رافال.

وأوضحت المنصة العبرية أنه لم تنشر الصين ولا مصر نتائج رسمية لهذه التدريبات لكن مدونا عسكريا صينيا مخضرما أفاد وفق نيت إيز بأن طائرات جي 16 حققت سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة ضد طائرات رافال.

وأضافت المنصة العبرية أن الحدث يعكس مزيجا بين تدريب عسكري حقيقي وذو دلالة كبيرة وبين حرب نفسية ودعاية شبكية تتميز بها المدونات العسكرية في الصين فبالنسبة للحقائق مقابل الشائعات فإن المناورة الحقيقية بدأت مطلع هذا الأسبوع في أغسطس 2026 في مصر تحت اسم نسور الحضارة 2026 بين سلاحي الجو الصيني والمصري.

ونشرت الصين فعليا لأول مرة في أفريقيا مقاتلات ثقيلة من طراز جي 16 إلى جانب طائرات تزود بالوقود واي واي 20 وأنظمة إنذار مبكر كي جي 500 وتدربت على معارك جوية غير متكافئة ضد طائرات ميغ 29 ورافال الفرنسية التابعة لمصر أما نتيجة سبعة مقابل واحد المتداولة على الشبكات الصينية فهي ليست معلومات رسمية بل جزء من حرب شبكية وتمجيد لصناعة السلاح الصينية إذ تهدف هذه التدريبات للتعلم المتبادل واختبار قدرات الطيران وليست مباراة كرة قدم بنتيجة نهائية بسيطة ومع ذلك ترى الصين في المناورة فرصة ثمينة لاختبار طائرتها أمام منصة غربية متطورة مثل رافال المستخدمة أيضا لدى سلاح الجو الهندي الخصم الرئيسي للصين.

وأشارت إلى أن ربط المناورة بزيارة رئيس أركان الدفاع الفرنسي الجنرال فابيان ماندون الذي هبط في القاهرة في الرابع والعشرين من أغسطس والتقى وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر هو تلاعب بالتوقيت السياسي لأن الزيارة كانت مخططة مسبقا كجزء من العلاقات الاستراتيجية العميقة وصفقات السلاح الفرنسية حيث تعد مصر أحد أكبر عملاء رافال والسلاح الفرنسي خاصة في ظل التوتر الإقليمي المرتفع في الشرق الأوسط حول إيران وأذرعها ولم ترسل فرنسا رئيس أركان بسبب شائعة مدون صيني عن تدريب تكتيكي أما على الصعيد الاستراتيجي فبالنسبة للصين يمثل الأمر استعراض قوة عالمية وقدرة نشر بعيدة المدى تتجاوز ستة آلاف كيلومتر من آسيا إلى أفريقيا وإشارة لواشنطن بأنها تتحول لاعبا عسكريا مؤثرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالنسبة لمصر يشكل استمرارا لسياسة طويلة الأمد لتنويع مصادر السلاح حيث ترفض الاعتماد على أمريكا أو أوروبا وحدها وتشغل بالتوازي طائرات إف 16 أمريكية ورافال فرنسية وميغ روسية والآن تعزز علاقاتها مع الصين ربما تمهيدا لشراء مستقبلي لطائرات جي 10 سي أو جي 31.

ولفتت المنصة إلى أن الدلالة بالنسبة لإسرائيل تتمثل في تطور يستوجب متابعة وثيقة من المنظومة الأمنية فالدخول الصيني إلى سماء الشرق الأوسط بتدريبات عملياتية متقدمة يعني ولأول مرة أن تقنيات رادار وصواريخ صينية متطورة مثل بي إل 15 بعيدة المدى تتدرب قرب الحدود الإسرائيلية كما أن نشر أنظمة حرب إلكترونية وطائرات إنذار صينية في مصر يتيح لبكين جمع استخبارات إشارات وتقنية في الجوار الإسرائيلي فضلا عن تحدي التنسيق مع القاهرة إذ تبقى مصر شريكا أمنيا حاسما لإسرائيل خاصة على حدود غزة وسيناء وحقيقة أن سلاح الجو المصري يتشارك التكتيكات وأساليب العمل والمعلومات مع سلاح الجو الصيني الموجود في محور مضاد لأمريكا يخلق تعقيدات في أمن المعلومات ومخاوف من تسرب معرفة تكتيكية حول الطائرات الغربية إلى أيدي صينية.

وتشهد العلاقات العسكرية بين مصر والصين تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها العسكري خارج محيطها الآسيوي المباشر وتأتي مناورات نسور الحضارة في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسعى مصر للحفاظ على توازن دقيق في تحالفاتها العسكرية بين الغرب وروسيا والصين لضمان تدفق مستمر للسلاح والتكنولوجيا دون الارتباط بشرطيات سياسية أحادية الجانب وهو ما يضع إسرائيل أمام معادلة أمنية جديدة تتطلب إعادة تقييم لتوازنات القوة الجوية في المنطقة.