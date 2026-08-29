سردية الفيصلي: كيف تصنع الذاكرة هوية البطل؟

ليس كل فوزٍ رياضي ينتهي مع صافرة الحكم، وليس كل انتصارٍ يُختصر في رقمٍ يظهر على لوحة النتائج.

هناك انتصارات تبدأ بعد المباراة.

تخرج من الملعب إلى البيوت، ومن المدرجات إلى الذاكرة، ومن جيلٍ إلى جيل. وربما لهذا لا يمكن النظر إلى بعض الأندية باعتبارها مجرد مؤسسات رياضية تتنافس على الألقاب؛ فمع مرور الزمن، تتحول إلى جزء من الحكاية التي يرويها الناس عن أنفسهم.

وفوز الفيصلي الأخير ليس مهماً فقط لأنه أضاف انتصاراً جديداً إلى سجله، بل لأنه أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر: كيف يصنع التاريخ هوية نادٍ؟ وكيف تتحول هذه الهوية، مع الزمن، إلى سردية تعيش في وجدان أجيال؟

فالفيصلي، بالنسبة إلى جمهوره، ليس اسماً على قميص، ولا شعاراً على مدرج، ولا تسعين دقيقة تبدأ بصافرة وتنتهي بأخرى.

إنه ذاكرة……

ذاكرة تبدأ أحياناً من طفل جلس إلى جانب والده يشاهد مباراة، ومن قميص أزرق ارتداه للمرة الأولى، ومن هتافٍ حفظه قبل أن يعرف معناه، ومن قصة انتصار سمعها من جده، ثم أعاد روايتها لأبنائه.

وهنا تبدأ السردية……

فالسردية لا تُصنع فقط من الأحداث الكبرى، بل من التفاصيل الصغيرة التي تتكرر حتى تصبح جزءاً من الوعي. لونٌ يرتبط بذكريات، اسمٌ يستدعي حكايات، ملعبٌ يحتفظ بأصواتٍ مضت، وصورٌ قديمة تختزن لحظات لم تعد موجودة إلا في الذاكرة.

حين يرتبط اللون بالذاكرة، لا يعود لوناً. وحين يرتبط الاسم بالحكاية، لا يعود اسماً.

وهذا ما يجعل الهوية التاريخية مختلفة عن الهوية التي تُصنع في لحظة.

الهوية تحتاج إلى زمن……

تحتاج إلى تراكم التجارب، والانتصارات والهزائم، والوجوه التي تمر ثم تترك أثرها، والأجيال التي تأتي لتجد نفسها أمام حكاية بدأت قبلها، فتقرر أن تكون جزءاً منها.

ولذلك فإن النادي الذي يعبر الأجيال لا ينتقل إليها بوصفه اسماً فقط، وإنما ينتقل بوصفه شعوراً.

وهنا تكمن قوة الذاكرة……

فالجيل الجديد قد لا يكون عاش كل لحظات الماضي، لكنه يرثها كما تُورث الحكايات الجميلة. يسمع عنها، يرى صورها، يردد أسماء أصحابها، ثم يضيف إليها تجربته الخاصة.

وهكذا لا تبقى السردية ثابتة؛ إنها تتجدد مع كل جيل.

ربما لهذا يبدو المشهد في المدرجات أحياناً أكبر من مباراة. فالأشخاص الذين يقفون هناك لا يحملون فقط أعلاماً وقمصاناً، يحملون قصصاً شخصية، وذكريات عائلية، وارتباطاً وجدانياً نشأ على مدى سنوات.

ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تستطيع كرة القدم أن تكون جزءاً من الذاكرة الاجتماعية.

فالرياضة ليست دائماً منفصلة عن المجتمع؛ إنها إحدى المساحات التي يرى الناس فيها أنفسهم، ويتشاركون فيها لحظات الفرح والانكسار والانتظار والأمل.

وفي الحالة الأردنية، تمتلك الأندية مساحة خاصة في الذاكرة الشعبية. لكل نادٍ جمهوره، ولكل جمهور ذاكرته، ولكل لون حكايته. لا لون يلغي لوناً، ولا حكاية تلغي أخرى.

بل إن تعدد هذه الحكايات هو الذي يصنع المشهد الأوسع.

فالسردية لا تحتاج إلى صوت واحد كي تكون قوية؛ تحتاج إلى ذاكرة تحفظ أصوات الجميع.

ولهذا فإن الحديث عن «سردية الفيصلي» لا يعني وضعه فوق الآخرين، بقدر ما يعني محاولة فهم ظاهرة أوسع: كيف يستطيع نادٍ رياضي أن يتحول، عبر الزمن، إلى شخصية حاضرة في ذاكرة محبيه؟

وكيف تصبح الإنجازات مادةً للحكاية، والحكاية مادةً للهوية، والهوية جزءاً من الذاكرة الجمعية؟

هنا يظهر مفهوم «البطل» بصورة مختلفة.

فالبطل في السردية ليس بالضرورة من ينتصر دائماً، ولا من يملك أكبر عدد من الألقاب؛ البطل هو الشخصية التي تكتسب مع الزمن معنى يتجاوز الحدث نفسه.

ولهذا قد يكون البطل في الحكاية إنساناً، أو مدينة، أو مكاناً، أو نادياً، أو حتى رمزاً صغيراً يحمل ذاكرة كبيرة.

وفي سردية الفيصلي، يصبح النادي بطلاً لأن أجيالاً من جمهوره منحته جزءاً من قصصهم.

هم الذين جعلوا الاسم حياً، واللون ذاكرة، والانتصار مناسبة لاستعادة كل ما سبق.

وهنا تحديداً يصبح الفوز الأخير أكثر من مجرد فوز.

إنه لحظة جديدة تُضاف إلى ذاكرة قديمة.

ربما بعد سنوات لن يتذكر كثيرون تفاصيل المباراة كاملة، لكنهم سيتذكرون أنهم فرحوا.

وسيتذكر أحدهم أنه شاهدها مع والده.

وسيتذكر آخر أنه تلقى اتصالاً من صديق بعد الهدف.

وقد يحتفظ طفل اليوم بصورةٍ أو قميصٍ أو لحظةٍ ستصبح بعد عشرين عاماً جزءاً من حكايته هو.

وهكذا تعمل السرديات……

إنها لا تحفظ الحدث كما وقع فقط، بل تحفظ ما شعرنا به عندما وقع.

وهذا هو سر بقائها.

الأندية لا تعيش بتاريخها فقط؛ بل بالطريقة التي تتذكر بها الأجيال ذلك التاريخ.

ومن هنا، ربما يكون السؤال الأهم ليس: كم بطولة حقق الفيصلي؟

بل: كم ذاكرة صنع؟

وكم قصة تركها في حياة الذين أحبوه؟

وكم جيلاً وجد في هذا الاسم مساحةً للانتماء والفرح والحكاية؟

ذلك هو البعد الذي يجعل الرياضة جزءاً من السردية.

فالسردية الأردنية ليست فقط ما تقوله الكتب، ولا ما تحفظه الوثائق، ولا ما يظهر في الخطابات الرسمية. إنها أيضاً ما يسكن في ذاكرة الناس؛ في الأغنية التي يعرفها الجميع، والصورة التي لا تُنسى، والملعب الذي شهد لحظةً فارقة، والقميص الذي احتفظ به صاحبه سنوات، والحكاية التي بدأها جد وأنهاها حفيد.

وفي النهاية، ربما لا يكون أعظم ما يتركه الفوز فينا هو النتيجة.

فالنتيجة تُكتب على لوحة ثم تُمحى.

أما الذاكرة، فتكتب بطريقتها الخاصة.

ولهذا فإن بعض الانتصارات تنتهي مع صافرة الحكم، وبعضها يبدأ بعدها.

وفوز الفيصلي ، مهما كان رقمه في سجل المباريات، هو قبل كل شيء سطر جديد في حكاية قديمة؛ حكاية شغف عبر الأجيال، وحكاية اسمٍ ولونٍ وذاكرة، وحكاية جمهورٍ لم يكن يتابع مباراة فحسب، بل كان يضيف فصلاً جديداً إلى سرديته.

فوزٌ على أرض الملعب، وذاكرةٌ في القلب، وسرديةٌ لا تنتهي مع صافرة الحكم.