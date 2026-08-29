من القلب إلى العظام.. فوائد لا تتوقعها لبذور البطيخ

خبرني - قد تكون البذور السوداء التي يتخلص منها كثيرون عند تناول البطيخ أكثر من مجرد جزء غير مرغوب فيه من الفاكهة، إذ تحتوي على البروتين والدهون غير المشبعة وعدد من المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور.

وبينما يرتبط البطيخ عادة بمحتواه المرتفع من الماء ودوره في الترطيب خلال فصل الصيف، فإن بذوره الناضجة يمكن تناولها أيضًا، وتدخل بالفعل ضمن الأنظمة الغذائية التقليدية في عدد من الثقافات حول العالم.

وبحسب موقع "Metropolis India"، تختلف البذور السوداء أو البنية الناضجة عن البذور البيضاء غير المكتملة، وتتميز الأولى بقيمة غذائية تجعلها قابلة للاستهلاك وإضافتها إلى النظام الغذائي.

ماذا يوجد داخل البذور؟

تحتوي بذور البطيخ على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، من بينها البروتين والألياف والدهون الصحية، إلى جانب المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك وبعض فيتامينات مجموعة "ب".

ويعني ذلك أن فوائدها المحتملة لا ترتبط بعنصر واحد، وإنما بمجموعة من المغذيات التي يحتاج إليها الجسم للقيام بوظائف مختلفة.

ومع ذلك، لا يعني تناولها أنها علاج للأمراض أو بديل من نظام غذائي متوازن، بل يمكن النظر إليها بوصفها أحد الأغذية التي توفر عناصر غذائية مفيدة عند تناولها باعتدال.

القلب وضغط الدم

يأتي المغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون الصحية ضمن أبرز مكونات بذور البطيخ المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وتشارك هذه العناصر في وظائف مهمة داخل الجسم، من بينها تنظيم ضغط الدم ودعم عمل القلب، فيما ترتبط الدهون غير المشبعة عمومًا بالحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عند تناولها ضمن نمط غذائي متوازن.

كما تحتوي البذور على عناصر غذائية ترتبط بعملية التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى طاقة يستخدمها الجسم.

دعم المناعة والطاقة

ويبرز الحديد والزنك بين المعادن الموجودة في بذور البطيخ، إذ يؤدي كلاهما أدوارًا مهمة في وظائف الجهاز المناعي.

ويشارك الحديد كذلك في عمليات مرتبطة بنقل الأكسجين وإنتاج الطاقة، فيما توفر البذور البروتين وبعض فيتامينات مجموعة "ب"، وهي عناصر يحتاج إليها الجسم في عمليات إنتاج الطاقة والحد من الشعور بالإرهاق الناتج عن نقص بعض المغذيات.

العظام والجهاز العصبي

ولا تقتصر العناصر المعدنية الموجودة في البذور على الحديد والزنك، إذ تحتوي أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن تدخل في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

ويؤدي المغنيسيوم كذلك دورًا في وظائف العضلات والأعصاب، إلى جانب مساهمته في عدد كبير من التفاعلات الحيوية التي تحدث داخل الجسم.

ولهذا ترتبط القيمة الغذائية للبذور أيضًا بدعم وظائف الجهاز العصبي والدماغ عمومًا.

الهضم وسكر الدم

وتوفر بذور البطيخ قدرًا من الألياف التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء.

ويشير "Metropolis India" أيضًا إلى دور محتمل للعناصر الموجودة فيها في دعم حساسية الإنسولين والمساعدة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

لكن تأثير أي غذاء منفرد في سكر الدم يظل مرتبطًا بالكمية وطريقة تناوله والنظام الغذائي الكامل، خصوصًا بالنسبة إلى مرضى السكري.

البشرة والشعر

وقد تمتد فوائد العناصر الغذائية الموجودة في بذور البطيخ إلى البشرة والشعر، إذ يحتاج الجسم إلى البروتين والمعادن والدهون الصحية للحفاظ على وظائف الجلد وبنية الشعر.

كما تحتوي البذور على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، تساعد الجسم في مواجهة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يلحق الضرر بالخلايا.

وترتبط مضادات الأكسدة كذلك بالمساعدة في الحد من العمليات الالتهابية داخل الجسم، ضمن نظام غذائي متنوع يحتوي على مصادر مختلفة لهذه المركبات.

لا ترمِها سريعًا

ويمكن تناول بذور البطيخ الناضجة بعد تحميصها، ما يجعلها أقرب إلى المكسرات والبذور الأخرى المستخدمة كوجبات خفيفة، مع الانتباه إلى الكمية نظرًا إلى احتوائها على الدهون والسعرات الحرارية.

وبذلك، فإن التخلص من كل بذرة سوداء أثناء تناول البطيخ ليس ضرورة من الناحية الغذائية، فما يبدو جزءًا يمكن الاستغناء عنه من الفاكهة يخفي داخله مجموعة مركزة من البروتين والمعادن والدهون المفيدة.