الأردن.. سميرات: رقمنة 86.4% من الخدمات الحكومية حتى الآن

خبرني - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، السبت، إن عدد الهويات الرقمية التي فُعّلت عبر تطبيق "سند" الحكومي خلال آخر 8 شهور بلغ 1.1 مليون هوية رقمية، ما يدل على مأمونية التطبيق وسهولة استخدامه.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن الحكومة ملتزمة بأتمتة كافة الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، والبالغ عددها 2400 خدمة، حيث وصل حجم الإنجاز حتى اليوم إلى 2073 خدمة، ما نسبته 86.4%، والعمل مستمر للوصول إلى 100%.

ولفت إلى أن تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر، وأن مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع.

وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أشار سميرات إلى أن الأردن استغرق نحو 5 سنوات ونصف لتفعيل مليوني هوية رقمية، بينما شهدت الأشهر الثمانية الأخيرة تفعيل نحو 1.1 مليون هوية رقمية.

وأضاف أن هذا الرقم يمثل نحو 50% إلى 55% مما تحقق خلال 5 سنوات ونصف، معتبرًا أن ذلك يدل على زيادة ثقة المواطنين بالتطبيق وأهميته وسهولة الخدمات المتاحة من خلاله.

ولفت إلى أن تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر، مؤكدًا أن مستوى رضا المواطنين عن الخدمات يمثل المؤشر الأهم.

وأشار إلى أن مستوى رضا المواطنين عن تطبيق "سند" كان يبلغ نحو 63% قبل عامين، فيما ارتفع اليوم إلى 85% وفق قياسات تجريها منظمات مجتمع مدني، معتبرًا أن ارتفاع النسبة يدل على سهولة ويسر الخدمات المقدمة عبر التطبيق.

وأكد أن جميع الخدمات الحكومية الرقمية التي يجري العمل على رقمنتها أو إعادة هندسة إجراءاتها أو إعادة رقمنتها ستتم إضافتها إلى تطبيق "سند".

وحول تأهل تطبيق "سند" إلى المرحلة النهائية ضمن جوائز "ديجيتال أونجا 2026" قال إن ذلك يأتي نتيجة العمل المتواصل الذي قامت به الوزارة، بدعم ومساندة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والإشراف المباشر من سمو ولي العهد على أعمال تطوير التطبيق.

تأهل تطبيق "سند" الحكومي، إلى المرحلة النهائية ضمن جوائز ديجيتال أونجا 2026 (Digital@UNGA Awards)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ليكون ضمن أفضل 15 مشروعاً متأهلاً في فئة الحكومة الرقمية، في منافسة دولية واسعة استقطبت نحو 1,500 مشاركة من 146 دولة حول العالم.

وأوضح أن تطبيق "سند" تأهل ضمن جوائز ""ديجيتال أونجا 2026"، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بين 1500 مبادرة رقمية تقدمت للمنافسة من 146 دولة حول العالم.

وأشار سميرات إلى أن اختيار التطبيق ضمن القائمة النهائية المكونة من 15 مبادرة من أصل 1500، يعني أن "سند" أصبح ضمن أفضل 1% من المبادرات الرقمية المشاركة، معتبرًا ذلك مؤشرًا مهمًا على قدرة التجربة الأردنية في التحول الرقمي على الوصول إلى منصات عالمية والمنافسة فيها.

وأكد سميرات أن جميع الخدمات والتحديثات التي تُطلق على تطبيق "سند" تراعي معايير الأمن والأمان السيبراني العالمية، مشيرًا إلى أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، وحقق المرتبة 27 عالميًا في مجال الحماية السيبرانية.

وقال إن الحماية السيبرانية تشمل مختلف الإمكانات الرقمية الأردنية، وفي مقدمتها تطبيق "سند"، مؤكدًا أن التطبيق "مأمون ومحمي"، وأن بيانات الأردنيين محمية، معتبرًا أن الاستخدام المتزايد للتطبيق يمثل دليلًا على ذلك.

وأوضح أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن السيبراني للتحقق بشكل دائم من مأمونية التطبيق، إلى جانب العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.