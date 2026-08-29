الأردن.. ممرض يشكو رفض منحه إجازة دون راتب

خبرني - قال الممرض في مستشفى البادية الشمالية مصبح العظامات إن رفض وزارة الصحة منحه إجازة دون راتب تسبب بخسارته فرصة العمل التي حصل عليها خارج الأردن.

وبين العظامات لـ"خبرني" أنه أنفق نحو 2500 دينار على إجراءات التعيين والامتحانات ومتطلبات العقد، إلى جانب حجز تذكرة سفر كان موعدها الثلاثاء الماضي.

وقال إنه تقدم بطلب الإجازة قبل شهرين، ليفاجأ بالرد على الطلب بأنه "تعذر منح الإجازة لعدم وجود بديل"، مشددا على أنه لا يريد خسارة وظيفته الحكومية، لكنه يرغب في الاستفادة من فرصة العمل في الخارج.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على حالته الفردية، إذ يواجه ممرضون آخرون يعملون خارج البلاد الرفض الخطي نفسه عند تقدمهم بطلبات لتمديد إجازاتهم دون راتب، ما يضعهم أمام التزامات مالية وظروف شخصية صعبة

ولفت إلى أن منحه الإجازة دون راتب يتيح للوزارة تعيين بديل بعقد وكلفة أقل، مقدّرا أن راتب الموظف الجديد قد لا يتجاوز نصف راتبه الحالي بعد 15 عاما من الخدمة.