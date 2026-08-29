مصطفى قمر يهاجم طارق الشناوي: يحاول إهانة رموز الفن المصري

خبرني - شن الفنان مصطفى قمر هجومًا حادًا على الناقد طارق الشناوي، تزامنًا مع تصاعد أزمة الأخير مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يحاول جاهدًا لإهانة رموز الفن المصري.

أبدى مصطفى قمر رفضه التام لإهانة نقيب المهن الموسيقية تحت مظلة النقد، زاعمًا أنّ طارق الشناوي يسعى للتواجد تحت المظلة الإعلامية طوال الوقت، إذ بعث له رسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، بقوله: "إذا كان عذرك أنك لا تعلم تاريخ الأستاذ الفنان مصطفى كامل كفنان مؤثر غنى له جميع نجوم مصر، فهذا جهل إعلامي خطير، أما إذا كنت تعلم وهو عذرك فهو عذر أقبح من ذنب".

وأشار إلى أن ممارسة النقد الفني الحقيقي تتطلب دراسة معمقة لكل عناصر العمل الفني، بدءًا من الإخراج والتصوير والتحليل الموسيقي، داعيًا إياه إلى الابتعاد عن التقييم والتعليق في الموسيقى التي تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتعلم للوقوف على أساسياتها قبل إبداء الآراء بشأنها، قائلًا: "ياريت تخليك بعيد عما لا تفهمه ولا تعلمه، لأن الموسيقي تحتاج منك سنوات من الدراسة والتعلم لكي تستطيع أن تقول فقط وجهة نظر وليس نقدًا ولا حتى ذمًا".

وكان طارق الشناوي وجه انتقادات حادة للفنان مصطفى كامل، على خلفية أدائه الغنائي خلال الحفلات التي أحياها في الساحل الشمالي مؤخرًا، مطالبًا إياه باعتباره نقيبًا للموسيقيين، بفتح تحقيق رسمي مع نفسه، بسبب ما وصفه بسوء أدائه الغنائي على مسارح الحفلات، خاصةً في ظل المقارنات التي يجريها البعض بين صوته في الحفلات وأدائه في أغانيه المصوّرة.

وبرر الشناوي، مطالبته بخضوع مصطفى كامل للتحقيق، بأن الأمر نابع من حرصه على سمعة الغناء المصري، حيث قال عبر حسابه على "فيس بوك": "أطالب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لأنه سمح لمطرب صوته نشاز اسمه مصطفى كامل بالغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي، مما يعرض سمعة الغناء المصري للانحدار، بعد أن تم تداول قشطة يابا بصوته على (اليوتيوب)".

ومن جانبه، رد مصطفى كامل على تصريحات طارق الشناوي، مؤكدًا أن ما قاله الأخير لا يندرج تحت النقد الفني من وجهة نظره، منتقداً في الوقت نفسه أسلوبه في تناول أعمال وتجارب عدد من نجوم الفن كما دافع عن نفسه وأعماله وتاريخه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في قناة Modern Mti.

وقال أنه أعلن دائماً عدم حبه للشناوي وليس من متابعيه، موضحاً: "أنا شايف إنه رجل غير مؤثر إطلاقاً في الحقل الفني، سواء السينمائي أو الفني أو الموسيقي، فأنا أعرف أساتذة نقاد كثيرون، لكن كونك تقعد لمجرد إنك عمال تقول رأيك وكأنك زي أي شخص قاعد بيدي رأيه في حاجة على هواه ومن غير دراية، أنا أسأل: ماذا أثر هذا الرجل في الفن المصري؟".

يذكر أنّ هناك خلافات قائمة بين مصطفى قمر وطارق الشناوي، منذ 3 سنوات تقريبًا، بعدما انتقد الأخير فيلم "ولاد حريم كريم"، معتبرًا إياه بأنه من أسوأ الأعمال الفنية، إذ قال في تصريحات تلفزيونية آنذاك: "الفيلم اتعمل بطريقة فيها تراجع، ومالوش علاقة بالجزء الأول ولا بفن السينما اللي بنعيشه دلوقتي، ومصطفى قمر مشكلته أنه عايش على الزمن القديم".

وخرج بعدها مصطفى قمر، مهاجمًا الشناوي، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عنّي أصلًا ومتتكلمش عنّي علشان ماتتهزأش؟!.. طيب أنت اللي جيبته لنفسك.. عمومًا ياللي اسمك طارق أنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون أنك ماشفتش الفيلم.. وعمومًا اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي فيلم تاني (فكرني كدة شغلتك إيه؟").