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"الأونروا" تدين إجراءات الاحتلال في مركز تدريب قلنديا

  • 29 أغسطس 2026
  • 13:51
الأونروا تدين إجراءات الاحتلال في مركز تدريب قلنديا

خبرني - أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأشد العبارات، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي استهدفت مركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن اقتحام هذا المرفق التعليمي الذي تديره منذ أكثر من 70 عاما، وممارسة أنشطة غير قانونية في مبانيه، انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت "الأونروا"، في بيان لها، اليوم السبت، أن المركز ما يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة، ويجب احترامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه تعرض للتدمير خلال وجود سلطات الاحتلال فيه، وأنها تلقت تقارير تفيد بدخول أفراد إليه ومحاولة سرقة بعض من محتوياته.

وأضافت أنها تؤكد باستمرار على وجوب حماية المركز ومقتنياته، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبات المهنية للاجئي فلسطين، مؤكدة أن على حكومة الاحتلال أن تلتزم قانونا بضمان التراجع عن مثل هذه الإجراءات دون تأخير ومنع تكرارها مجددا.

كما أكدت "الأونروا"، في بيانها، التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية في مركز تدريب قلنديا، وبشكل كامل.
 

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