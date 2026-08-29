استنفار في الأغوار بعد محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بوقوع محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار وأغلقت المنطقة عقب الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم تسجل إصابات جراء الحادث، في حين لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن بيان مفصل يوضح طبيعته أو ملابساته، أو مصير الشخص المشتبه بتنفيذه محاولة الدهس.

كما لم تتضح على الفور ظروف إطلاق القوات الإسرائيلية النار، وما إذا كان المشتبه به قد أصيب. وتبقى المعلومات المتداولة أولية بانتظار إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الواقعة.