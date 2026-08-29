بسنت شوقي عن زوجها محمد فراج: إحنا كعائلة عايزين حب واحتواء

خبرني - لم تمضِ ساعات على انطلاق عرض حلقات مسلسل "القصة الكاملة"، بأول قصة والتي تحمل اسم "لعبة جهنم"، التي يقوم ببطولتها الفنان المصري محمد فراج، حتى نجح المسلسل في لفت الأنظار بشدة.

وتصدر اسم المسلسل محركات البحث، بعدما انشغل الجمهور بتفاصيل القصة والشخصيات، إلى جانب النقاش حول الأداء التمثيلي للأبطال وقدرتهم على تقديم أحداث درامية مستندة إلى وقائع حقيقية.

لكن المفاجأة غير المتوقعة، جاءت من الفنانة المصرية بسنت شوقي زوجة بطل القصة الأولى محمد فراج، حيث عبرت عن المعاناة التي تعيشها العائلة بسبب هذه النوعية من الأعمال التي يقدمها زوجها.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة "أحب أنوه إن محمد خلص تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة" يوم 31 أكتوبر عام 2025.. وابتدى تصوير "لعبة جهنم" يوم 1 نوفمبر 2025".

لتتابع حديثها قائلة "يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل.. الحمدلله"، معبرة عن المعاناة التي تعيشها قائلة "انقذوا محمد الإنسان من محمد الفنان.. إحنا كعائلة عايزين حب واحتواء والله".

وفي النهاية وجهت حديثها لزوجها قائلة "ممكن ترجع تعمل كوميدي بقى؟"، ليتعاطف معها عدد كبير من المتابعين، في ظل الدور المرعب الذي يقوم به زوجها في المسلسل المعروض في الوقت الحالي.

وتتكون حكاية "لعبة جهنم" من 3 حلقات، وتُعرض عبر منصة MBC شاهد، ضمن مشروع درامي يحمل اسم «القصة الكاملة». وتقدم السلسلة حكاية مختلفة كل شهر، على مدار ثلاث حلقات متتالية، مع الاعتماد على وقائع وملفات وتحقيقات حقيقية وإعادة صياغتها في إطار درامي.

في حين، تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يبدو في ظاهره مثاليا، ورجل يظهر بصورة المتدين، قبل أن تتقاطع حياتهما من خلال الإنترنت. ومع تطور العلاقة بين الطرفين، تتحول التفاعلات الرقمية إلى لعبة خطيرة تتجاوز حدود العالم الافتراضي، لتقود في النهاية إلى جريمة تمتد آثارها إلى الواقع.

يذكر أن العمل بطولة محمد فراج، وعمر رزيق، ومنذر مهران، إلى جانب كريمة منصور وياسر عزت، وإخراج إسلام خيري، بينما كتبت نجلاء الحديني السيناريو، ضمن معالجة درامية تستند إلى وقائع حقيقية.