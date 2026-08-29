مستوطنون إرهابيون ينفِّذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم

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مستوطنون إرهابيون ينفِّذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم
مستوطنون إرهابيون ينفِّذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم
29 أغسطس 2026
13:34
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