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مستوطنون إرهابيون ينفِّذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم

  • 29 أغسطس 2026
  • 13:34
مستوطنون إرهابيون ينفِّذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم

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