خبرني - لا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ سباق الميغابكسل في الهواتف. فبعد أن زودت كل من أوبو وفيفو هاتفيهما الرائدين Ultra الأحدث بكاميرتين بدقة 200 ميغابكسل، يبدو أن "أوبو" تستعد الآن لدفع حدود العتاد إلى أبعد من ذلك.

ووفقًا لحساب التسريبات الشهير "Digital Chat Station"، قد تجهز "أوبو" هاتف Find X10 Pro Max المقبل بثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل لكاميراته الرئيسية والمقربة وفائقة الاتساع.

وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح "أوبو" أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تضع هذا النوع من كثافة البكسلات في كاميرا فائقة الاتساع، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن خلال وضع مستشعر بدقة 200 ميغابكسل خلف عدسة فائقة الاتساع، قد تتمكن "أوبو" من تقديم مزايا عملية تتجاوز التقاط صور المناظر الطبيعية عالية الدقة، إذ ستسمح كثافة البكسلات الهائلة باستخدام تقنية دمج البكسلات بشكل مكثف، ما قد يحسن حساسية الضوء بدرجة كبيرة، ويؤدي إلى صور ماكرو أكثر نقاءً وضوضاء أقل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وقد يشهد تصوير الفيديو تحسينات أيضًا. إذ تعتمد أنظمة تثبيت الصورة الإلكترونية على اقتصاص جزء من الإطار الأوسع للتعويض عن اهتزاز الكاميرا، كما أن مساحة الصورة التي يوفرها مستشعر بدقة 200 ميغابكسل ستمنح خوارزميات التثبيت مجالًا أكبر للعمل دون التضحية بالتفاصيل.

ووفقًا لـ"Digital Chat Station"، فقد تستخدم الكاميرا الرئيسية في Find X10 Pro Max مستشعر ISOCELL HPC الجديد من شركة سامسونغ. وتعتمد هذه الوحدة على تقنية DeepPix من "سامسونغ"، المصممة لزيادة النطاق الديناميكي إلى أقصى حد والتحكم في الضوضاء.

يُعزز هذا التسريب الأخير سلسلة من التسريبات حول سلسلة Find X10 التي ظهرت خلال الأشهر البمقاسقليلة الماضية.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن "أوبو" تختبر أيضًا كاميرا أمامية مربعة الشكل بدقة 100 ميغابكسل وبمقاس 1/2.5 بوصة لهذه السلسلة. ومن المتوقع أن تضم السلسلة بطارية ضخمة بسعة 8,000 مللي أمبير، وشريحة Dimensity 9600 القادمة من MediaTek بتقنية 2 نانومتر، وشحنًا لاسلكيًا مغناطيسيًا شبيهًا بتقنية "MagSafe" الخاصة بشركة أبل.

ومن المرجح أن تكشف "أوبو" عن Find X10 Pro Max خلال الأشهر المقبلة إلى جانب بقية هواتف سلسلة Find X10.