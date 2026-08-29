قرار جديد من الصحة يفتح باب مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم دون الشامل

خبرني - أعلنت وزارة الصحة عن البدء باستقبال طلبات خريجي الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط، لغايات الحصول على تصاريح مزاولة المهنة دون اشتراط اجتياز الامتحان الشامل، وذلك انسجاماً مع المستجدات التشريعية الناظمة للتعليم العالي.

ويأتي ذلك في إطار مواءمة إجراءات إصدار تصاريح مزاولة المهنة مع التشريعات النافذة، بما يتيح لخريجي الدبلوم المتوسط استكمال إجراءاتهم المهنية وفقاً لمؤهلاتهم ومتطلبات المهنة، وبما ينسجم مع اعتماد المعدل التراكمي للتخرج.

ودعت الوزارة الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بطلبات الحصول على التصريح، بعد استيفاء المتطلبات المقررة لكل مهنة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، باستثناء مهنتي مساعد فني صحة الفم والأسنان ومساعد معالج تنفسي، حيث يتعين على الراغبين في التقدم لهاتين المهنتين مراجعة الوزارة لتقديم الطلبات، لحين إدراجهما على النظام الإلكتروني.

وتشمل المهن الصحية المدرجة في قانون الصحة العامة رقم (48) لسنة 2007 وتعديلاته، والتي تحتاج إلى مؤهل الدبلوم: مساعد معالج وظيفي، فني تغذية، مساعد فني سمعيات، مساعد فني أطراف صناعية، مساعد معالج حكمي، فاحص بصر، فني تجهيز نظارات طبية، فني فاحص بصر وتجهيز نظارات طبية وتركيب عدسات، فني فاحص بصر وتجهيز نظارات طبية، فني فاحص بصر وتركيب عدسات لاصقة، مسعف متقدم، مساعد فني أسنان، مرشد صحي أسنان، ممرض مشارك، مساعد فني مختبرات طبية، فني تخدير، مساعد صيدلاني، قابلة قانونية، مساعد فني صحة الفم والأسنان، ومساعد معالج تنفسي.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصاريح يتم بعد استكمال الوثائق والمتطلبات اللازمة، ووفقاً للتشريعات والأنظمة الناظمة لمزاولة المهن الصحية