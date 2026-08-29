هاتف Nokia 300 Charge يدوم 40 يوما دون شحن .. بسعر 38 دولارًا

خبرني - كشفت شركة إتش إم دي، المالكة لحقوق علامة نوكيا التجارية، مؤخرًا عن هاتف Nokia 300 Charge، الذي يتمتع ببطارية تزيد سعتها عن ضعف سعة بطارية الهاتف العادي.

يأتي هاتف 300 Charge مزودًا ببطارية سعتها 3,700 مللي أمبير/ساعة ومنفذ USB-C. ويمكن لهذا المنفذ شحن البطارية الداخلية بقدرة 10 واط، كما يمكنه - بضغطة زر "Out" المخصص على الجانب - الشحن العكسي بقدرة 10 واط أيضًا.

وفي حين قد لا تبدو سعة 3,700 مللي أمبير/ساعة ضخمة، تقول "إتش إم دي" إن هاتف 300 Charge يمكن أن يدوم لأكثر من 40 يومًا في وضع الاستعداد، وما يصل إلى 37 ساعة من وقت التحدث، بحسب ما كشفت عنه الشركة.

وقد يجعل هذا الأمر الهاتف خيارًا جيدًا كهاتف احتياطي، لكنه يظل محدود الإمكانيات للغاية؛ إذ يدعم فقط شبكات الجيل الثاني ثنائية النطاق (900 ميغاهرتز و1800 ميغاهرتز)، مما يعني أنه لن يعمل في العديد من البلدان، بحسب تقرير لموقع "GSMArena" المتخصص في أخبار الهواتف والأجهزة، اطلعت عليه "العربية Business".

ويضم الهاتف أيضًا مصباحًا يدويًا في الجزء العلوي من جانبه، ويُقال إنه أكثر سطوعًا بأربع مرات من مصباح Nokia 105 اليدوي، وبمرتين من مصباح آيفون 16 برو.

ويُعتبر هذا مصباحًا يدويًا وليس فلاشًا للكاميرا، رغم أن هذا الطراز مزود بكاميرا أيضًا بمستشعرات بدقة 320 × 240 بكسل اسم كاميرات.

مواصفات الهاتف

بفضل تصميمه ذي الزوايا الحادة، وجوانبه ذات الملمس المميز، وألوانه الرملي والأخضر، يحاول Nokia 300 Charge تقديم نفسه على أنه هاتف متين. ومع ذلك، لا تتضمن صفحة المواصفات أي معلومات بشأن مقاومة الماء أو الحماية من الصدمات.

يبلغ طول الهاتف نحو 136.6 ملم، وعرضه 55 ملم، وسماكته 14.94 ملم، ما يجعله سميكًا إلى حد كبير، كما يزن 138 غرامًا.

ويضم الهاتف شاشة LCD قياس 2.4 بوصة بدقة 320 × 240 بكسل، ويعمل بنظام التشغيل +S30 على شريحة Unisoc SC6531E.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 ميغابايت، وليس 4 غيغابايت، وسعة تخزين 4 ميغابايت. ومع ذلك، يوجد منفذ microSD يدعم بطاقات بسعة تصل إلى 32 غيغابايت ومنفذ سماعات رأس مقاس 3.5 ملم.

وبدأ طرح الهاتف تدريجيًا في بعض الأسواق المحددة مثل الفلبين وبعض أسواق آسيا وأوروبا الشرقية بسعر يبلغ حوالي 38 دولارًا، مع خطط لتوسيع نطاق توفره تباعًا.