خبرني - بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق Galaxy Z Fold 8، بدلًا من الاحتفال بنجاح الهاتف، تجد شركة سامسونغ نفسها بدلًا من ذلك مضطرة إلى حل بعض مشكلات الإنتاج الخطيرة.

ويبدو أن الطلب على أول هاتف قابل للطي بتصميم يشبه جواز السفر من الشركة مرتفع للغاية، لدرجة أن سلسلة التوريد لا تستطيع مواكبة تصنيع شريحة معينة.

ويواجه إنتاج Galaxy Z Fold 8 نقصًا في شريحة معينة مسؤولة عن التحكم في وحدات البكسل على شاشة OLED في الجهاز، بحسب تقرير لموقع "ZDNet Korea" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

واضطرت "سامسونغ" إلى زيادة طلباتها من شرائح دوائر تشغيل الشاشة (DDI)، بعدما تجاوز الطلب على هاتفها القابل للطي توقعاتها.

لكن إتمام الطلبات الإضافية قد لا يكون سهلًا كما يبدو، فرغم أن شريحة DDI تُنتج باستخدام تقنية تصنيع بدقة 22 نانومتر. ووفقًا لمصادر في القطاع، فقد وصلت شركة "United Microelectronics Corporation"، التي تصنع الشريحة لصالح "سامسونغ"، إلى الحد الأقصى لقدرتها الإنتاجية.

وطلبت "سامسونغ" من الشركة تنفيذ خدمة إنتاج سريعة تُعرف باسم "التشغيل فائق السرعة"، لكن قد تجد الشركة التايوانية المصنعة للرقائق صعوبة في ذلك. وللامتثال لهذا الطلب، ستحتاج الشركة إلى تعديل خطط إنتاج منتجات أخرى، حيث إن تقنية 22 نانومتر الخاصة بها تُستخدم حاليًا لإنتاج أشباه موصلات أخرى.

إنقاذ Galaxy Z Fold 8

في محاولة لتلبية الطلب المفاجئ على Galaxy Z Fold 8، يُقال إن "سامسونغ" تحاول إعادة توجيه مخزون شرائح DDI الذي جرى تأمينه في الأصل لتطوير منتجات مستقبلية، نحو الإنتاج الحالي.

وتحتاج "United Microelectronics Corporation" إلى نحو أربعة أشهر لإكمال إنتاج شريحة DDI نهائية وفق "التشغيل العادي"، ولذلك يتعين على الشركة الكورية إدارة مخزونها الحالي من هذه الشرائح بعناية.

وعلى عكس شرائح الذاكرة والمعالجات، فإن شرائح DDI ليست منتجات عامة يمكن استخدامها بين الطرازات المختلفة. فمواصفات شريحة DDI الخاصة بـ Z Fold 8 فريدة من نوعها لهذا الطراز، ما يجعل الإنتاج معتمدًا على الطاقة الإنتاجية التي أمّنتها "سامسونغ".

إقبال غير متوقع

حققت سلسلة Galaxy Z Fold 8، التي تشمل Galaxy Z Fold 8 Ultra أيضًا، نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول، إذ أشارت تقارير مبكرة إلى أن الطلبات المسبقة تجاوزت حتى سلسلة Galaxy S26.

وخلال 12 يومًا فقط، كانت الهواتف القابلة للطي الجديدة في طريقها لتصبح أكثر هواتف سلسلة Z حصولًا على طلبات مسبقة على الإطلاق، متقدمة بنسبة 30% على الجيل السابق من Z Fold الذي كان يحمل الرقم القياسي. ويعود جزء كبير من هذا النجاح إلى الطراز ذي التصميم الشبيه بجواز السفر، الذي شكّل نحو نصف إجمالي الطلبات المسبقة.

وتُظهر أزمة الإنتاج الحالية أن "سامسونغ" ربما قد تكون قللت كثيرًا من تقديرها لمدى رغبة الجميع في هاتف قابل للطي بتصميم يشبه جواز السفر.

وبالنظر إلى أن هاتف آيفون ألترا القابل للطي، الذي يشاع أنه قادم قريبًا، سيستخدم عامل التصميم نفسه، فهناك احتمال أن تجد شركة أبل نفسها في موقف مشابه.