ليلة ماطرة وأجواء متقلبة.. الأرصاد تكشف موعد الأمطار والمناطق المتأثرة في الأردن

خبرني - قال المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية مساعد النداف، السبت، إنه لا توجد مؤشرات على أي هطولات غزيرة للأمطار حتى الآن ضمن حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على الأردن ليل السبت وصباح الأحد.

وأضاف النداف، في تصريحات لقناة "المملكة" أن الهطولات المطرية ستتركز في محافظات عجلون، وإربد، والرمثا، والأغوار الشمالية، وأجزاء من الأغوار الوسطى، ومدينة السلط، والأجزاء الغربية من العاصمة عمّان.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستكون مصحوبة برياح غربية، ستنشط على فترات وستثير الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة، مثل مناطق الصفاوي والأزرق والرويشد، والأجزاء الشرقية من عمّان، والطريق الصحراوي.

وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، كما حذر من الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول المطري.

ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سريعة ولن تستمر طويلا، مبينا أنه مع ساعات ما بعد ظهر الأحد تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي وتكون الأجواء مستقرة يوم الاثنين.

وفي ساعات ليل السبت تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدل في باقي المناطق، مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئياً ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع وجود فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً لاسيما في مناطق البادية.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.