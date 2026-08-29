أغنى 10 أثرياء في العالم.. هيمنة ماسك وخروج أرنو

خبرني - شهدت ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم تبايناً بين المكاسب والخسارة خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس/آب 2026.

وكان إيلون ماسك من أكبر الرابحين، بعدما زادت ثروته 826 مليون دولار، ليواصل فرض هيمنته على صدارة القائمة.



ترتيب أغنى 10 أثرياء في العالم

يتصدر إيلون ماسك قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم بثروة تبلغ 873.1 مليار دولار، يليه لاري بايج بـ283 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بـ273.5 مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاء سيرجي برين بـ261 مليار دولار، ثم مايكل ديل خامساً بـ240 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ سادساً بـ 198 مليار دولار.

وفي المركز السابع جاء لاري إليسون بـ193.6 مليار دولار، وجنسن هوانغ ثامنا بـ187.9 مليار دولار، وستيف بالمر بـ156.9 مليار دولار، بينما جاء أمانسيو أورتيغا في المركز العاشر بصافي ثروة قدرها 149.2 مليار دولار.

مكاسب ومفاجآت



جاء جيف بيزوس في المركز الأول في قائمة أكبر الرابحين خلال الأسبوع، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى صافي ثروته.

وحل لاري بايج ثانياً من حيث المكاسب خلال الأسبوع، حيث أضاف 4.3 مليار دولار إلى صافي ثروته.

كما أضاف سيرجي برين 4 مليارات دولار إلى صافي ثروته. وربح مارك زوكربيرغ 2.3 مليار دولار. وأيضاً أضاف ستيف بالمر 2.1 مليار دولار إلى صافي ثروته.

وحقق أمانسيو أورتيغا أرباحاً بقيمة 1.3 مليار دولار.

فيما حافظ إيلون ماسك على صدارة قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم بعدما أضاف 826 مليون دولار إلى صافي ثروته.

والمفاجأة في قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم لهذا الأسبوع، هو مغادرة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو للقائمة رغم تحقيقه أرباح بقيمة 3.1 مليار دولار ليصل صافي ثروته إلى 143.3 مليار دولار.

خسائر ملحوظة

كان المدير التنفيذي لعملاق الرقائق الأمريكية "إنفيديا"، جنسن هوانغ، أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، بعدما تراجع صافي ثروته بمقدار 8.9 مليار دولار، وفق بيانات قائمة "فوربس" للمليارديرات حتى تاريخ 29 أغسطس/آب 2026.



وجاء مايكل ديل ثانياً بين أكبر الخاسرين، مع تراجع صافي ثروته بنحو 5.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة، سجل لاري إليسون خسارة في صافي ثروته بمقدار 1.3 مليار دولار.