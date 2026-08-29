خبرني - كشف الخبير القانوني اللبناني أشرف الموسوي أن صانع المحتوى جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، قد يكون مشمولًا بأحكام العفو العام المرتقب صدوره في لبنان، موضحًا أن وضعه القانوني يرتبط بشكل أساسي بكون الحكم الصادر بحقه غيابيًا وعدم كونه مكررًا للجرم.

وأوضح في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن " دكتور فود" تم إيقافه على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وصدر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، إلى جانب وجود مذكرة إحضار بحقه على خلفية اتهامه بتعنيف زوجته السابقة شروق المعروفة بـ"صن شاين".

وأشار الخبير القانوني الموسوي إلى أنه بمجرد تسليم جورج ديب للجهات القضائية اللبنانية، يسقط الحكم الغيابي الصادر بحقه، وتُعاد الإجراءات القانونية من بدايتها، بما يتيح له المثول أمام القضاء وتقديم دفوعه القانونية.

وأضاف أن ديب سيحال إلى محكمة جنايات جبل لبنان لاستكمال الإجراءات والتحقيقات، لافتًا إلى أن المفارقة القانونية تتمثل في إمكانية استفادته من قانون العفو العام، في حال إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ما لم يرده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

وأكد الموسوي أن عدم تكرار الجرم يعد من الأسباب، التي قد تتيح لـ"دكتور فود" الاستفادة من أحكام العفو العام، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يقدم دفوعه في دعوى الحق العام استنادًا إلى القانون الجديد فور صدوره.

وبشأن مذكرة الإحضار المرتبطة باتهامه بتعنيف زوجته السابقة، أوضح الخبير القانوني أن التحقيق معه في هذه القضية لم يُستكمل حتى الآن، مؤكدًا أن ملف الجرم الأسري سيظل قائمًا لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة به، حتى في حال استفادته من العفو في قضية المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد عمّمت مذكرة توقيف بحق جورج ديب تنفيذًا للإجراءات القضائية الصادرة بحقه، قبل أن يُعاد تحريك الملف قضائيًا عقب توقيفه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

وتعود جذور القضية إلى حكم غيابي أصدرته محكمة جنايات جبل لبنان بحق ديب وعدد من المتهمين، في ملف يتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة، وسط اتهامات بوضع المواد المخدرة داخل منتجات غذائية تمهيدًا لتهريبها إلى خارج لبنان.

وبحسب ما أثير حول الملف، فإن الحكم الغيابي لا يغلق الباب أمام إعادة محاكمة المتهم بعد توقيفه، إذ تتيح الإجراءات القانونية إعادة النظر في القضية والاستماع إلى أقواله ودفوعه أمام القضاء المختص.

وكان " دكتور فود" قد نفى في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليه، وتمسك ببراءته، وواصل نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا متابعيه بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله بشأن القضية.

وتزامنت التطورات القضائية الأخيرة مع جدل واسع حول حياته الشخصية، بعد تداول مقاطع مصورة قيل إنها توثق اعتداءه على طليقته شروق، وذلك عقب إقامتها حفلًا بمناسبة طلاقها منه، لتتداخل القضية القضائية مع خلافات شخصية حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.