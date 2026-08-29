خبرني - تأهل تطبيق "سند" الحكومي، إلى المرحلة النهائية ضمن جوائز ديجيتال أونجا 2026 (Digital@UNGA Awards)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ليكون ضمن أفضل 15 مشروعاً متأهلاً في فئة الحكومة الرقمية، في منافسة دولية واسعة استقطبت نحو 1,500 مشاركة من 146 دولة حول العالم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُعنى جوائز ديجيتال أونجا، التي تُقام ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة (United Nations General Assembly)، بتسليط الضوء على المبادرات والحلول الرقمية المتميزة التي تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي.

ويأتي تأهل «سند» تقديراً لما حققه التطبيق في تطوير تجربة الوصول إلى الخدمات الحكومية رقمياً، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية ضمن منظومة رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين النهائيين خلال حفل جوائز ديجيتال أونجا 2026، الذي يعقد في 21 أيلول 2026 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعد استكمال عملية التقييم من قبل لجنة التحكيم.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا التأهل يمثل إنجازاً جديداً لمسيرة التحول الرقمي في الأردن، ويعكس ثمرة الجهود المتواصلة لفرق الوزارة وشركائها في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز حضور التجربة الأردنية على المستوى الدولي