الأعيان والعودة إلى روح الدستور

خطاب جديد في مجلس الأعيان قدّمه معالي خالد الكلالدة وأعاد إلى المشهد البرلماني سؤالا مهما حول موقع المجلس ودوره في الحياة الدستورية الأردنية

قوة هذا الخطاب في أنه يضع مجلس الأعيان أمام دوره الحقيقي سلطة تشريعية تمارس اختصاصها بثقة وتناقش وتراقب وتشرّع ثم تتخذ موقفها وفق قناعتها

ومع حديث مجلس الأعيان بصوت مستقل وتصويته وفق قناعته تتعزز مكانته الدستورية ويرتفع منسوب الثقة بالمؤسسة التشريعية

المسألة تتجاوز شخص خالد الكلالدة إلى نهج نحتاجه تحت القبة خطاب يعبر عن الموقف وتصويت يجسد الخطاب وعندها يصبح الاختلاف ممارسة دستورية ويصبح التوافق قرارا وطنيا قائما على الاقتناع

الشكر لمعالي خالد الكلالدة على هذا الخطاب والأمل أن يحذو بقية الأعيان والنواب هذا النهج وأن يلتقي وضوح الكلمة مع وضوح التصويت فتستعيد المجالس التشريعية حضورها ومكانتها

الحكومة تؤدي دورها التنفيذي ومجلس الأمة يمارس دوره التشريعي والرقابي والدستور يرسم الإطار الذي تنتظم فيه العلاقة بين السلطات وكلما التزمت المؤسسات بهذا التوازن ازدادت الدولة قوة واستقرارا

الأردن يستحق حياة برلمانية أكثر حضورا في صناعة القرار وأكثر تعبيرا عن القناعة وأكثر التصاقا بروح الدستور

القوة تبدأ من الاستقلال والاستقلال يبدأ من الموقف والموقف يكتمل بالتصويت

خطاب خالد الكلالدة يستحق أن يكون بداية لنقاش أوسع حول مستقبل العمل البرلماني كيف نعيد للمجلسين ثقلهما وكيف نجعل النائب والعين شريكا كاملا في صناعة القرار الوطني

الجواب يبدأ من القبة صوت حر وموقف مسؤول وتصويت يعبر عن القناعة

تلك هي روح الدستور وتلك هي الطريق إلى سلطة تشريعية أقوى حضورا وتأثيرا في الحياة الوطنية