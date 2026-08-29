*
السبت: 29 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مع الله
  • وفاة الحاج محمد «حُكم» الزايد.. فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء

وفاة الحاج محمد «حُكم» الزايد.. فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء

  • 29 أغسطس 2026
  • 11:23
وفاة الحاج محمد حُكم الزايد فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، امس الجمعة، الموافق 28/8/2026، الحاج محمد «حُكم» عبد الرحيم الزايد، أحد أبناء بلدة عقربا، وأحد المعروفين بأعمال الخير والعطاء ودعم الأسر المحتاجة.

وعُرف الفقيد، رحمه الله، بسخائه وحرصه على مساندة المحتاجين، حيث قدّم خلال حياته العديد من المساعدات النقدية والعينية، إلى جانب دعمه ورعايته لحفلات الخريجين ومساهمته في عدد من المبادرات المجتمعية.

وترك رحيل الفقيد أثراً عميقاً في نفوس أهالي عقربا ومحبيه، الذين استذكروا سيرته الطيبة وما عُرف عنه من كرم وحسن تعامل ووقوف إلى جانب أبناء مجتمعه.

ويتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى آل الزايد وأهالي عقربا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيات الاردن اليوم السبت 29-8-2026
وفيات الاردن اليوم السبت 29-8-2026
  • 2026-08-29 08:34
كامل محمد الشروف (ابو عماد) في ذمة الله
كامل محمد الشروف (ابو عماد) في ذمة الله
  • 2026-08-28 19:01
وفاة الشاب راشد خليفات إثر حادث سير
وفاة الشاب راشد خليفات إثر حادث سير
  • 2026-08-28 17:48
اللواء الركن المتقاعد المهندس سامي فوزي عريقات
اللواء الركن المتقاعد المهندس سامي فوزي عريقات "أبو عمر" في ذمة الله
  • 2026-08-28 16:50
وفيات الاردن اليوم الجمعة 28-8-2026
وفيات الاردن اليوم الجمعة 28-8-2026
  • 2026-08-28 09:09
تشييع جثمان العقيد المتقاعد محمد هاني رجب بشبي
تشييع جثمان العقيد المتقاعد محمد هاني رجب بشبي
  • 2026-08-26 23:38