وفاة الحاج محمد «حُكم» الزايد.. فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، امس الجمعة، الموافق 28/8/2026، الحاج محمد «حُكم» عبد الرحيم الزايد، أحد أبناء بلدة عقربا، وأحد المعروفين بأعمال الخير والعطاء ودعم الأسر المحتاجة.

وعُرف الفقيد، رحمه الله، بسخائه وحرصه على مساندة المحتاجين، حيث قدّم خلال حياته العديد من المساعدات النقدية والعينية، إلى جانب دعمه ورعايته لحفلات الخريجين ومساهمته في عدد من المبادرات المجتمعية.

وترك رحيل الفقيد أثراً عميقاً في نفوس أهالي عقربا ومحبيه، الذين استذكروا سيرته الطيبة وما عُرف عنه من كرم وحسن تعامل ووقوف إلى جانب أبناء مجتمعه.

ويتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى آل الزايد وأهالي عقربا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.