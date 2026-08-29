تركيا.. اعتقال معلمة شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح

خبرني - أوقفت النيابة العامة التركية في أنقرة فدان أتالاي المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بـ"المعلمة فدان" على خلفية نشر محتوى فاضح وغسل عائداته.

وباشرت النيابة تحقيقا بحق أتالاي بعد رصد منشوراتها ومقاطع الفيديو والصور على حسابها في إنستغرام، والتي رأت أنها تندرج تحت بند جريمة الفحش وفق المادة 226 من القانون الجنائي التركي.

كما اعتبرت أن تحقيقها دخلا من هذه الأنشطة يشكل جريمة غسل أموال طبقا للمادة 282 من القانون ذاته، ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءاتها فورا.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف المشتبه بها في مدينة إزمير، فيما لا تزال إجراءات التحقيق جارية بشكل مكثف.

على صعيد آخر، كشفت المعطيات الأولية أن أتالاي، وهي معلمة سابقة، تملك أكثر من 701 ألف متابع على إنستغرام، وحوالي 12 ألفا و100 مشترك عبر نظام الاشتراكات المدفوعة، برسم شهري قيمته 79.99 ليرة تركية فقط.

وبحسب التقديرات، كان دخلها الشهري الصافي من المنصة يقترب من مليون ليرة تركية، مما دفع السلطات إلى فحص جميع حساباتها المصرفية للتدقيق في مصادر أموالها.