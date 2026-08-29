الولايات المتحدة.. أكبر مؤسسة إسلامية تصدر دليلا مدرسيا يبرر اعتداء 11 سبتمبر

خبرني -أثارت مناهج دراسية أصدرتها أكبر مؤسسة إسلامية في الولايات المتحدة تبرر هجمات 11 سبتمبر بدعم واشنطن لإسرائيل وتوصي بقراءة رسالة أسامة بن لادن غضب عائلات ضحايا الاعتداء.

وكشفت وثائق تعليمية أصدرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، عن ادعاءات مثيرة للجدل، حيث ألقى المجلس باللوم في هجمات 11 سبتمبر 2001 على "دعم أمريكا لإسرائيل"، واتهم واشنطن بـ"رعاية الإسلاموفوبيا" في أعقاب الهجمات.

ولاحقا، تم حذف الوثائق التي كانت جزءا من دليل العودة إلى المدارس للطلاب من الروضة حتى الصف الثاني عشر، دون أي تفسير.

وجاء في المناهج أن الهجمات التي نفذتها "القاعدة" لم تكن بدافع إرهابي إسلامي، بل كانت ردا على السياسة الخارجية الأمريكية بما في ذلك حرب الخليج والوجود العسكري في الشرق الأوسط. كما اتهم الدليل رد فعل واشنطن بأنه تسبب في "تآكل الحريات المدنية" للأمريكيين.

وأثارت الوثائق غضب عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وعلى رأسهم نيكولاس هاروس الابن، الذي فقد والدته في الهجوم، ووصف المواد بأنها "دعاية شريرة" تهدف إلى "تسميم" الأجيال الجديدة.

كما انتقد الدليل على توصيته بقراءة "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن، وتجاهله هجمات 7 أكتوبر 2023 بقيادة حماس.

من جهتها، لم تنف المؤسسة الإسلامية سحب الرابط، مبررة ذلك بتعديلات طفيفة على محتوى سابق.

وسبق أن صنفت تكساس وفلوريدا المؤسسة منظمة إرهابية أجنبية إثر إدانة قادته في 2008 بتمويل حركة حماس عبر مؤسسة "الأراضي المقدسة" بأكثر من 12 مليون دولار.