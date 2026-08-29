المعلم في بداية العام: الرجل الذي يقف أمام الصف ويحمل خلفه ألف حكاية



​في صباح اليوم الدراسي الأول، يقف المعلم أمام طلابه، قد يراه الطالب شخصًا يكتفي بشرح الدرس وتصحيح الامتحان، لكن خلف هذا المشهد إنسان كامل يحمل أسرة، والتزامات، وتحديات، ومع ذلك يدخل الصف بابتسامة؛ ليكون العماد الحقيقي للنظام التعليمي.

​لا يمكن التحدث عن إصلاح التعليم أو انضباط الطالب دون دعم المعلم وتوفير البيئة التي تساعده على أداء رسالته. ولا يعني ذلك أنه فوق النقد؛ فهو يحتاج للتطوير والتقييم، لكن النقد المهني شيء وتكليفه بكل مشكلات التعليم شيء آخر.

​في عصر التكنولوجيا، لم يعد الطفل يستقي معلوماته من المعلم فقط، بل يحمل هاتفاً يربطه بعالم من الشاشات والمؤثرين؛ لذا لم يعد المعلم ينافس زبيلاً، بل ينافس الشاشات. ولم يعد السؤال: هل يعرف المعلومات؟ بل: هل يستطيع أن يجعل الطالب يريد أن يعرف؟

​هذا التحول يتطلب دعمًا حقيقيًا؛ فلا يمكن إرهاق المعلم بالتكنولوجيا ومتابعة الفروق الفردية وإغراقه بالسجلات والخطط ثم انتظار الإبداع منه. فالتعليم يحتاج إدارة ذكية تُقلل ما يشتت المعلم عن جوهر عمله؛ لأن الطالب يستحق معلمًا حاضرًا بعقله، لا بجسده فقط.

​وهنا تتجلى أهمية الإدارة المدرسية في حماية المعلم وتشجيعه ومحاسبته بعدل، فالطلاب يلتقطون الجو العام بسرعة؛ إن كان المعلم محبطًا أو الفريق يعمل بروح واحدة. فالبيئة المدرسية بيئة بشرية قبل كل شيء.

​وفي بداية العام، يحتاج المعلم للتذكر بأنه لا يدرّس المادة فقط، بل يدرّس الأمل أحيانًا؛ فكلمة صبر أو فرصة ثانية قد تصنع فارقاً في حياة طالب.

​إذا أردنا مدرسة أفضل، فنحن بحاجة إلى معلم أفضل دعمًا، لا مجرد معلم أكثر تكليفًا. وعندما يفتح المعلم كتابه ويقول لطلابه: "صباح الخير"، تبدأ لحظة تعليم قد تغير مستقبلاً كاملاً.

​احترام المعلم هو احترام لفكرة أن المجتمع يضع أبناءه بين يدي إنسان ويقول له: ساعدهم على أن يصبحوا أفضل منا؛ فهو ليس مجرد موظف، بل إنسان يحمل مستقبل أجيال كاملة على كتفيه.