تغيير بسيط في وجباتك قد يحدث فرقا في صحتك

خبرني -دعا طبيب بريطاني إلى إجراء تغيير بسيط في طريقة إعداد الوجبات اليومية، يمكن أن يساعد على تحسين النظام الغذائي من دون الحاجة إلى التخلي عن الأطعمة المفضلة أو اتباع حمية قاسية.

وأوضح الدكتور كاران راج، الطبيب الممارس في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، أن إضافة مكون متوافر ومنخفض التكلفة إلى الأطباق المعتادة قد تكون وسيلة سهلة لإجراء هذا التغيير.

وفي مقطع فيديو نشره على "تيك توك"، شجع راج متابعيه على زيادة تناول البقوليات، ولا سيما الفاصوليا البيضاء، مشيرا إلى نتائج دراسة أجراها علماء في جامعة هلسنكي وشملت 51 رجلا.

وطلب الباحثون من المشاركين تقليل استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم الفائقة المعالجة إلى 200 غرام أسبوعيا، وزيادة تناول البقوليات، خاصة البازلاء والفول، مع الاستمرار في تناول الدجاج والبيض والأسماك ومصادر البروتين الأخرى.

وبعد ستة أسابيع، فقد المشاركون في المتوسط كيلوغراما واحدا من أوزانهم، كما انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم "الكوليسترول الضار"، بينما تحسنت مستويات الحديد لديهم.

طريقة بسيطة لإضافتها إلى الطعام

اقترح الدكتور راج استخدام نصف كمية اللحم المفروم المعتادة عند إعداد "سباغيتي بولونيز" على سبيل المثال، وتعويض الكمية المتبقية بالفاصوليا.

وقال إن مذاق الفاصوليا محايد إلى حد كبير، ما يجعلها مناسبة للإضافة إلى الأطباق من دون تغيير نكهتها بشكل واضح، كما توفر الألياف والبروتين والبوليفينولات.

وتعد الفاصوليا البيضاء، ومنها فاصوليا"كانيليني" (Cannellini)، مصدرا جيدا للألياف والبروتين والفولات، ويمكن استخدامها في أطباق مختلفة مثل الحساء واليخنات وصلصات المعكرونة.

انتبه إلى الفاصوليا المعلبة

ينصح بالتحقق من الملصق الغذائي، لأن بعض الأنواع تحتوي على ملح مضاف.

ويفضل اختيار الأنواع المنخفضة الصوديوم أو الخالية من الملح، كما يمكن شطف الفاصوليا بالماء قبل استخدامها لتقليل كمية الصوديوم فيها.