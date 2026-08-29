ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 بعد تسجيله ضد التعاون؟

خبرني - يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة الرقم التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الكروية بعدما نجح بهز شباك التعاون بالجولة الرابعة للدوري السعودي.

ويعد هدف رونالدو أمام التعاون هو الثاني له منذ انتهاء كأس العالم ليرفع بذلك عدد أهدافه بقميص النصر السعودي إلى 131 هدفا.

وبعد هدفه في مرمى التعاون ارتفع رصيد رونالدو إلى 978 هدفا في مسيرته ليصبح بحاجة إلى تسجيل 22 هدفا فقط للوصول إلى حاجز الـ1000 هدف وهو رقم تاريخي سيجعله أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الإنجاز.

وجاء هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من وصول رونالدو إلى 103 أهداف عندما عادل الرقم المسجل باسم محمد السهلاوي قبل أن يحسم صدارة قائمة هدافي النصر التاريخيين في الدوري بهدفه أمام التعاون.

والأكثر إثارة أن رونالدو بلغ هذا الرقم خلال 110 مباريات فقط بينما احتاج السهلاوي إلى 205 مباريات للوصول إلى 103 أهداف.