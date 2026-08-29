منخفض علوي .. الأمطار تقترب من 8 محافظات أردنية - أسماء

خبرني - تترقب المملكة خلال الساعات المقبلة تغيراً لافتاً في الحالة الجوية، مع اقتراب تأثيرات منخفض جوي في طبقات الجو العليا من منطقة شرق البحر المتوسط، وسط توقعات بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل أجزاء من الأردن اعتباراً من ساعات متأخرة من ليلة السبت وفجر وصباح الأحد.

وتشير التوقعات إلى تشكل منطقة من الضغط الجوي المنخفض في الحوض الشرقي للبحر المتوسط يومي السبت والأحد، ما يؤدي إلى أجواء غير مستقرة على مناطق واسعة من سوريا ولبنان، مع فرص لتشكل عواصف رعدية وزخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً، إضافة إلى احتمالية تساقط زخات من البَرَد.

أمطار ورعد يقتربان من الأردن

ومن المتوقع أن تمتد تأثيرات النظام الجوي تدريجياً نحو فلسطين والأردن خلال ساعات الليل المتأخرة من السبت/الأحد وفجر وصباح الأحد، مع تزايد كميات السحب على ارتفاعات مختلفة فوق أجزاء من المملكة.

وتشير التوقعات إلى تكاثر السحب الرعدية بصورة عشوائية، مع تركيز أكبر على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، فيما تبقى فرص امتداد الحالة نحو أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية قائمة.

وقد تشمل فرص الأمطار أجزاء من محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق وعمان ومأدبا والبلقاء، مع بقاء احتمالية وصول الهطولات إلى الزرقاء والمحافظات الجنوبية، وفقاً لمسار الرياح وحركة السحب المحملة بالأمطار.

وقد تكون الزخات الرعدية غزيرة محلياً ولفترات قصيرة، مع احتمالية تساقط البَرَد، ما يرفع مخاطر تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.

انخفاض ملموس على الحرارة الأحد

وتشهد المملكة اليوم السبت انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، وتسود أجواء صيفية عادية، تميل للحرارة كلما اتجهنا شرقاً، وتصبح حارة نسبياً إلى حارة في السهول الشرقية والبادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان بين 30 و32 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية بين 28 و30 درجة، فيما تتراوح في السهول الغربية والمناطق الداخلية بين 32 و33 درجة.

وتسجل السهول الشرقية ومناطق البادية درجات حرارة بين 34 و36 درجة مئوية، بينما تقترب في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة من 40 درجة مئوية.

ومع ساعات الليل، تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة فوق أجزاء من المناطق الغربية، مع تهيؤ الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية، وتسود أجواء صيفية لطيفة في الأجزاء الغربية والداخلية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال وغرب المملكة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وقد تثير الغبار في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتبقى الأجواء في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة حارة نسبياً، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية يوم الأحد حول منتصف العشرينات مئوية.

والاثنين.. ارتفاع طفيف على الحرارة

ويوم الاثنين، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والمرتفعات بين 27 و29 درجة مئوية.

وتأتي هذه الحالة الجوية كـثاني حالة من نوعها خلال شهر آب الحالي، في ظل وصول منخفضات جوية علوية وتعمقها في منطقة شرق المتوسط خلال فترة مبكرة نسبياً من الموسم.

وتبقى تفاصيل الحالة الجوية قابلة للتحديث خلال الساعات المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بمواقع الهطولات وكمياتها وشدتها والفترة التي قد تشهد نشاطاً للسحب الرعدية، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية المحدثة مع اقتراب تأثيرات الحالة من المملكة.