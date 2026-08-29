مطالب بزيادة الأجور وتثبيت العاملين في شركة ألبان أردنية

خبرني - وجهت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية كتاباً إلى إدارة إحدى شركات الألبان الأردنية، تضمن مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم السبت، أكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة دعمه للمطالب التي تقدمت بها النقابة، وحرصه على تعزيز الحوار البنّاء بين الطرفين، بما يفضي إلى حلول توافقية تلبي مطالب العاملين وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار الشركة.

وشدد الفناطسة على أهمية تحديد موعد لاجتماع يجمع النقابة وإدارة الشركة لبحث المطالب والحوار بشأنها بصورة مباشرة، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العمالية.

وطالبت النقابة بصرف زيادة سنوية للعاملين، إلى جانب راتبي الثالث عشر والرابع عشر وفقاً لعقود العمل الجماعية الموقعة مع إدارة الشركة، فضلاً عن تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العمل الأردني، وصرف دينارين للعاملين عن كل سنة خدمة.

كما تضمنت المطالب تثبيت العاملين بعقود، ووضع نظام واضح للعمولات ينظم آلية الاستفادة منها بصورة عادلة، بما يعزز العدالة والاستقرار في بيئة العمل.