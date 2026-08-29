العراق.. القبض على المتهم بقتل مدير شرطة الكرخ

خبرني - أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن القبض على المتهم بقتل مدير شرطة الكرخ في حادث منطقة الدورة مؤخرا.

وقالت خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيان اليوم السبت، إنه تم القبض على القاتل بعد جهد فني وميداني.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقا عن مقتل ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد الكرخ، إلى جانب إصابة 4 منتسبين آخرين من الشرطة الاتحادية ومغاوير شرطة بغداد الكرخ أثناء أدائهم واجبهم.

وأوضحت الوزارة حينها أنها ستشكل فريق عمل أمني واستخباري عاجل لمتابعة ملابسات الحادث.