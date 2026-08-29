الأشغال: 8 مشاريع لمعالجة آثار المنخفضات الجوية والانهيارات على الطرق في 2026

خبرني - أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان 8 مشاريع مركزية لمعالجة آثار المنخفضات الجوية والانهيارات على شبكة الطرق خلال العام الحالي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن بياناتها أظهرت تنفيذ 32 مشروع طرق بقيمة إجمالية بلغت 23.3 مليون دينار، وبأطوال تجاوزت 92 كيلومترا، إضافة إلى 8 مشاريع إنارة بكلفة تجاوزت مليون دينار.

وأوضح البيان أن مديريات الأشغال في المحافظات نفذت حملة واسعة لتنظيف وصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار في إطار الاستعداد للموسم المطري، شملت تنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية في مختلف محافظات المملكة، في شبكة تضم أكثر من 5400 عبارة صندوقية وأنبوبية على الطرق التابعة للوزارة، ضمن برنامج دوري يهدف إلى المحافظة على كفاءة منشآت التصريف ورفع جاهزيتها للتعامل مع الهطولات المطرية.

وأضاف أن الأعمال تضمنت إنشاء عبارات جديدة وتوسعة القائم منها، وتنفيذ قنوات تصريف وخنادق جانبية وجدران استنادية، إلى جانب معالجة عشرات البؤر الساخنة والمواقع التي جرى تحديدها استنادًا إلى الملاحظات المسجلة خلال المواسم السابقة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ترافقت مع رفع جاهزية غرف العمليات والكوادر الفنية والآليات والمعدات، واستكمال أعمال تنظيف المناهل والعبارات ومجاري الأودية والسيول، بما يعزز قدرة الوزارة على التعامل مع الظروف الجوية المختلفة وسرعة الاستجابة لأي طارئ خلال الموسم المطري.