11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026

خبرني - حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 11 مرحلة للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026، تبدأ بإعلان وتحديد موعد الاقتراع وتنتهي بإجراء الانتخابات.

وأظهر الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب أن انتخابات غرف الصناعة 2026 وصلت إلى مرحلتها الرابعة المتعلقة باعتماد جداول الناخبين النهائية.

وتُجرى انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية السبت الموافق 3/10/2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، يكون يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول من العام ذاته موعدًا للاقتراع.

وبحسب ما رصدته "المملكة"، فإن الهيئة تقوم بعرض جداول الناخبين النهائية على موقعها الإلكتروني وفي أي مكان آخر تراه مناسبًا.

ونشرت الهيئة الأربعاء جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026، على موقعها الإلكتروني.

وبحسب الرزنامة الانتخابية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، تتضمن مراحل العملية الانتخابية ما يلي:

المرحلة الأولى – إعلان وتحديد تاريخ الاقتراع.

المرحلة الثانية – إعداد وعرض الجداول الأولية.

المرحلة الثالثة – الاعتراض على جداول الناخبين الأولية.

المرحلة الرابعة – تصويب الأوضاع واعتماد جداول الناخبين النهائية ونشرها.

المرحلة الخامسة – استقبال طلبات الترشح.

المرحلة السادسة – قبول أو رفض طلبات الترشح.

المرحلة السابعة – عرض جداول المرشحين الأولية.

المرحلة الثامنة – الاعتراض على جداول المرشحين.

المرحلة التاسعة – الانسحاب من الترشح.

المرحلة العاشرة – عرض القوائم النهائية للمرشحين.

المرحلة الحادية عشرة – يوم الاقتراع.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026، وفقًا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة على الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية أو الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية تقديم طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26/8/2026، خلال ساعات الدوام الرسمي، وينتهي الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 9/9/2026، كما يمكن الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السبت الموافق 3/10/2026 موعدًا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.

وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب وتشرف على العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026.

وتأتي الانتخابات ضمن اختصاصات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها وفق التشريعات الناظمة وأفضل الممارسات الانتخابية.

وتأسست الهيئة عام 2012 كمؤسسة مستقلة تُعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة.

وتأسست الهيئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.

وباشرت الهيئة عملها في شهر أيار من العام 2012، وتمكنت من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات استدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها.

وفي عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليات الهيئة المستقلة للانتخاب لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخابات عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخابات أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.

ونتيجة لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير السياسي، تم تعديل الدستور عام 2022 لتتوسع مجددًا صلاحيات الهيئة وتشمل النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وأدارت الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية لأعوام 2013، و2016، و2020، و2024، كما أشرفت على الانتخابات البلدية عام 2013، وأدارت الانتخابات البلدية وأمانة عمان ومجالس المحافظات لأعوام 2017 و2022، كما أدارت عددًا من انتخابات غرف الصناعة والتجارة، وأدارت الانتخابات في عدد من الدوائر الفرعية حسب القانون الساري حينها.