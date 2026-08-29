الذهب يتراجع في الأردن.. وهذه أسعار الغرام اليوم السبت

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في الأردن، اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وسط تراجع في أسعار مختلف العيارات.

وبحسب التسعيرة الصادرة عند الساعة 10:01 صباحاً، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 103.800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 99.800 دينار.

وسجل غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردنية، 90.200 دينار للبيع من محلات الصاغة، مقابل 86.200 دينار للشراء من المواطنين.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 80.100 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 73.800 دينار.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن وفق التسعيرة الحالية كالتالي:

عيار 24: 103.800 دينار للبيع، و99.800 دينار للشراء.

عيار 21: 90.200 دينار للبيع، و86.200 دينار للشراء.

عيار 18: 80.100 دينار للبيع، و73.800 دينار للشراء.