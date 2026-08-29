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حادث رحمة عصام في مصر.. 4 ملثمين يحطمون زجاج سيارتها

  • 29 أغسطس 2026
  • 10:23
حادث رحمة عصام في مصر 4 ملثمين يحطمون زجاج سيارتها

خبرني - كشفت المطربة رحمة عصام، إحدى مطربات الغناء الشعبي في مصر، عن تعرضها لمحاولة اعتداء أثناء مرورها بسيارتها الملاكي على الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين السنطة وزفتى بمحافظة الغربية.

وأوضحت رحمة عصام أن الواقعة بدأت عندما اعترض طريقها 4 أشخاص ملثمين يستقلون دراجات نارية، قبل أن يقوموا بإلقاء الحجارة باتجاه سيارتها أثناء سيرها بسرعة.

وأشارت إلى أن الحجارة تسببت في تحطم الزجاج الموجود بجوار مقعدها، ووصفت لحظات الاعتداء بأنها كانت شديدة الخطورة، ما دفعها إلى زيادة سرعتها والابتعاد عن المكان بشكل سريع.

حادث رحمة عصام في مصر.. 4 ملثمين يحطمون زجاج سيارتها - صورة 1

استغاثة من رحمة عصام

وعقب الواقعة، نشرت المطربة رحمة عصام استغاثة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حذرت خلالها المواطنين من المرور بالطريق الإقليمي الجديد في المنطقة.

وأكدت أنها تمكنت من الهروب دون تعرضها لإصابات، موضحة أن الأضرار اقتصرت على سيارتها، التي تعرض زجاجها للتهشم نتيجة الحجارة التي ألقاها المعتدون.

وطالبت المطربة بسرعة ضبط المتورطين في الواقعة، ودعت إلى مشاركة تفاصيل الحادث مع الجهات المعنية للمساعدة في الوصول إلى مرتكبي الاعتداء.

حادث رحمة عصام في مصر.. 4 ملثمين يحطمون زجاج سيارتها - صورة 2

تحرك أمني لفحص الواقعة

من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فحص ملابسات البلاغ والاستغاثة التي نشرتها المطربة، إلى جانب مراجعة الصور التي أظهرت حجم التلفيات التي لحقت بسيارتها.

وتعمل الجهات المختصة على الوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد هوية الأشخاص الذين شاركوا في الاعتداء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حال ثبوت تورطهم

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