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ترمب يعلن إبرام (أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم) مع فنزويلا

  • 29 أغسطس 2026
  • 10:20
ترمب يعلن إبرام أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إبرام بلاده "أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم" مع فنزويلا، مشيراً إلى نجاح واشنطن في "السيطرة" على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "دخلت الولايات المتحدة الأميركية للتو في اتفاق مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم".

وأضاف ترمب أن وزير الخارجية "ماركو روبيو"، ووزير الحرب "بيت هيغسيث" - وبناءً على توجيهاته - تمكّنا بالتعاون الوثيق مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، وبالشراكة مع القطاع الخاص، من تأمين "سيطرة أميركية على الجزء الأكبر من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، والبالغة أكثر من 65 مليار برميل، من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين".

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