ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 626 قتيلا

خبرني - أفادت وكالة "رويترز" بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 626 قتيلا، واستمرار البحث عن مئات المفقودين.

وتواصل فرق المتطوعين لليوم الرابع على التوالي عمليات البحث عن مجموعة من الحجاج الروس في بؤرة الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين.

وقالت دارينا، وهي سائحة روسية قدمت إلى العاصمة كاتماندو: "اكتشفت أن إحدى معارفي كانت ضمن المجموعة المتجهة إلى كايلاش، وكان من المقرر أن تصل إلى المعبر الحدودي بين الصين ونيبال صباح يوم الأربعاء. لكنني الآن غير قادرة على الاتصال بها... وأعلم أن المتطوعين يبحثون عن مجموعتهم منذ أكثر من ثلاثة أيام".

وأوضحت دارينا أن المجموعة المفقودة تضم حجاجا روسا، بالإضافة إلى العديد من المرشدين السياحيين المحليين.

وشهدت منطقة معبر "غيرونغ" على الحدود بين الصين ونيبال يوم 26 أغسطس انهيارات أرضية وفيضانات عارمة في منطقة التبت ذاتية الحكم وشمال نيبال، نجمت عن ارتفاع منسوب مياه نهر "بوتيه-كوسي" الجبلي بشكل خطير.