خبرني - بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وانطلاق الموسم الرياضي لعام 2026-2027، أطلقت أورنج الأردن حملتها الجديدة "إحلوّت القعدة في البيت"، مقدمة مجموعة متميزة من عروض الفايبر والجيل الخامس (5G) التي تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والاتصال، وتوفر للعائلة تجربة رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم اليومية.

ومن أبرز هذه العروض باقة فايبر بسرعة 600 ميجابت/ثانية، التي تتيح للزبائن الاختيار بين اشتراك لمدة عامين في منصة جو أكاديمي التعليمية، يستفيد منه طالبان من العائلة الواحدة من طلبة الصف الأول وحتى التوجيهي، أو اشتراك لمدة عامين في منصة TOD by beIN التي تضم أبرز المباريات الرياضية المباشرة ونخبة من المسلسلات العالمية، إضافة إلى جهاز فايبر بوكس بتقنية Wi-Fi 6 وموسع شبكة، وخط نت متنقل (4G) بسعة 100 جيجابايت، وخط خلوي، وذلك فقط مقابل 25.9 ديناراً شهرياً، بالإضافة لخصم لفترة محدودة بقيمة 50% لأول 3 شهور.

وتشمل العروض أيضاً باقات فايبر والجيل الخامس (5G) المنزلي بأسعار تبدأ من 18 ديناراً شهرياً، مع خصم بقيمة 50% خلال الأشهر الـ 3 الأولى لفترة محدودة، إلى جانب مجموعة من المزايا التي صُممت لتناسب مختلف أفراد العائلة.

كما تتضمن الحملة مميزات إضافية تلبي احتياجات الأسرة الرقمية، منها الحصول على جهاز لوحي من نوع DOOGEE U11 Pro مجاناً، وإمكانية تقسيط أجهزة اللابتوب، إلى جانب الاشتراك بخدمات الإنترنت الآمن لحماية الأطفال والتأكد من عدم وصولهم لـ 99% من المواقع المعروفة ذات محتوى غير مرغوب فيه.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الحملة تنطلق من التزامها الراسخ كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول بفهم احتياجات الزبائن، وتقديم خدمات وحلول تحقق قيمة ملموسة لهم، إلى جانب مكافآت ومزايا تعزز تجربتهم وتلبي تطلعاتهم، مع الحرص المستمر على خدمة الزبائن والالتزام بالوعود وتحقيقها، لا سيما أن الإنترنت السريع لم يعد رفاهية، بل أصبح حاجة أساسية في كل منزل.

وفي هذا السياق، تأتي الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها أورنج الأردن مؤخراً مع منصة جو أكاديمي، المنصة الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني في الأردن، كإحدى الخطوات التي تعكس هذا التوجه؛ إذ تهدف الشراكة إلى توفير حلول تعليمية رقمية متكاملة تتيح للطلبة الوصول إلى محتوى تعليمي نوعي، وتساعدهم على تطوير قدراتهم والاستعداد لمتطلبات مسارهم الدراسي، بما يدعم تحقيق طموحاتهم.

اضغط على الرابط التالي لمشاهدة فيديو الحملة: https://www.youtube.com/watch?v=KebFcUgwHjM