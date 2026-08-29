أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور

خبرني - بلغ عدد زوار مدينة جرش منذ كانون الثاني وحتى تموز الماضي 100,362 زائرًا، منهم 38,106 أردنيين و62,256 أجنبيًا، وفقًا لأرقام رسمية أولية صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الأرقام، بلغ عدد الزوار للفترة ذاتها من العام الماضي 117,701 زائر، منهم 44,817 أردنيًا و72,884 أجنبيًا.

ومقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2026 و2025، تراجع عدد الزوار بنسبة 14.7%.

وبالنظر إلى تفاصيل الأرقام الرسمية، فقد احتل شهر شباط من عام 2026 المرتبة الأولى من حيث عدد الزوار، بواقع 27,279 زائرًا، بينما شهد شهر نيسان من عام 2025 العدد الأكبر من الزوار، بواقع 48,813 زائرًا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة تنشيط السياحة، تُعدّ جرش موطنًا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي تأسس عام 1981، حيث يستمر التقليد القديم القائم على استضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الثقافية المحلية والإقليمية والدولية التي تزيّن المسارح القديمة، ويحضرها ضيوف من جميع أنحاء العالم.

وبحسب الهيئة عُرفت جرش بإسم جيراسا ( Γερασα ) في بداية الفترات اليونانية وهو نقلاً لإسمها السامي جِرَشا، ومن ثم أنطاكية على نهر الذهب ( Ἀντιοχέων πρός τῷ τῶν Χρυσορόᾳ) وهو السيل الذي يمر في وسطها، وسُميت بأنطاكية نسبة إلى أنطيوخس أحد ملوك السلوقيين،واستمر هذا الإسم إلى بدايات الفترة الرومانية، ومن ثم أُعيد استخدام اسمها القديم جيرسا (Gerasa) بعد زيارة الإمبراطور هدريان إلى جرش عام 129ميلادية، وفي نفس الفترة كان الأنباط يطلقون على جرش إسم (جرشو ) حيث ينتهي الإسم بالواو، وهي إحدى علامات الإسم في حالة الفاعلية أو الرفع.