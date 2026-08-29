فايا يونان تعلن خطبتها.. وتشارك صورا مع عريسها

خبرني - كشفت الفنانة السورية فايا يونان عن ارتباطها رسميًا، معلنة خطوبتها من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام.

وشاركت فايا مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها برفقة خطيبها، موثقة أجواء المناسبة واللحظات الخاصة التي عاشتها معه. كما أشارت إلى حساب خطيبها، وهو المصور الصحفي سركون هرمز بهرام، المقيم في دبي.

واختارت الفنانة السورية تعليقًا مختصرًا للتعبير عن فرحتها، فكتبت باللغة الإنجليزية: "I said YES!"، قبل أن تضيف بالعربية: "أجمل من أي صورة رسمتها بخيالي"، في إشارة إلى المشاعر التي تحملها تجاه هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

وسرعان ما حظيت الصور بتفاعل كبير من متابعي فايا، الذين حرصوا على تقديم التهاني لها والتعبير عن سعادتهم بهذا الخبر، خاصة مع قلة ظهور تفاصيل حياتها الشخصية عبر حساباتها ومنصاتها الرسمية.

فايا يونان تستعد لطرح ألبوم فصول

وبالتزامن مع هذه المناسبة، تواصل فايا يونان استعداداتها الفنية لطرح ألبومها الغنائي الجديد "فصول"، الذي تستعيد من خلاله جانبًا من تجاربها ومشاعرها الشخصية، مستندة إلى شغف قديم بالكتابة رافقها منذ سنوات المراهقة.

وسبق أن كشفت عن تفاصيل المشروع عبر فيديو نشرته على إنستغرام، موضحة أن كل أغنية في الألبوم تمثل فصلًا مختلفًا من حياتها، بينما يجمع العمل بين تنوع التجارب ووحدة الحكاية التي تريد مشاركتها مع جمهورها.

وخلال الفيديو، عادت فايا إلى ذكرياتها القديمة، مستعرضة مذكرات كتبتها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ولاحظت من خلالها حضور حلمي الغناء والكتابة بشكل واضح في أفكارها المبكرة.

وتحدثت عن علاقتها بالكتابة، موضحة أنها كانت تستمتع بتأليف الأشعار والأغاني والقصص القصيرة، وترى في الورقة والقلم وسيلة لبناء عوالم كاملة وحفظ المشاعر واللحظات.

وأكدت أن كتابة الأغاني ظلت حاضرة في مختلف مراحل حياتها، سواء خلال الأوقات الصعبة أو اللحظات السعيدة، معتبرة أن الوقت حان لتحويل هذه التجارب إلى أعمال موسيقية يشاركها الجمهور من خلال ألبوم "فصول" أو "Chapters".

واختتمت رسالتها بالتأكيد على ارتباط المشروع بأحلامها القديمة، مستعينة بعبارة: "على قدر حلمك تتسع الأرض".

تجارب فايا يونان في الدراما

ويأتي المشروع الغنائي الجديد ضمن مسيرة فنية جمعت فايا يونان بين الموسيقى والتمثيل، إذ خاضت خلال السنوات الماضية عددًا من التجارب الدرامية التي عززت حضورها على الشاشة.

ومن أبرز مشاركاتها التمثيلية بطولة مسلسل "تاج"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2024، وشاركتها بطولته مجموعة من الفنانين، من بينهم بسام كوسا ونورا رحال وجوزيف بونصار.

العمل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، وقدمت فايا خلال أحداثه شخصية "نوران"، وهي الشخصية التي سبق أن تحدثت عنها في حوار صحفي، مؤكدة أن تجربتها معها تركت أثرًا واضحًا في هويتها الفنية.

كما واصلت حضورها في الدراما من خلال بطولة مسلسل "دهب غالي"، الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان إيهاب شعبان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمود عبد التواب.