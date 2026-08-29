ترمب يعلن إنشاء أكاديمية وطنية للفضاء

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين المستقبليين بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والقوات الفضائية.

وصرح ترمب خلال احتفال توزيع ميداليات في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن "سأوقع مرسوما لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة. وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو اس سبايس أكاديمي)".

وقال ترمب: "إن هذه الأكاديمية مهمة جدا. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها".

ستخدم هذه المؤسسة وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأمربكية، الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى، وفق ما أوضح. ولم يُحدد الرئيس الأمريكي موقع الأكاديمية.

يأتي هذا الإعلان في وقت بات القطاع الفضائي يحتل مكانة محورية في أوجه التنافس الاستراتيجية، لا سيما العسكرية والتكنولوجية.

وأعلنت إدارة ترمب صراحة انخراطها في "سباق فضائي ثانٍ" ضد بكين، في إشارة إلى السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

وتسعى واشنطن وبكين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة هناك.