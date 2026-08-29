السرعة أنهت حياة ابن الـ19 عاماً.. حسين ضحية حادث دهس مروع في الزرقاء

خبرني - فُجعت مدينة الزرقاء، اليوم، بحادث دهس مؤلم وقع بالقرب من إشارة المنطقة الحرة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن وفـــاة الشاب حسين راجي ضيف الله سليمان (19 عاماً)، فضلاً عن وقوع أضرار مادية بالمركبة.



يأتي هذا الحادث الأليم ليجدد دق ناقوس الخطر حول تفشي ظاهرة السرعة الجنونية على الطرقات، وما تبمّع عنها من فواجع تحصد أرواح الشباب وتترك غصة في قلوب ذويهم والمجتمع بأسره.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وحفظ الله الوطن وأهله من كل مكروه.

رسالة إلى أصحاب الضمائر الحية من السائقين: السرعة تقتل، واللحظة الفارقة على الطريق لا تعود. اتقوا الله في أنفسكم وفي أرواح المارة والأبرياء، وتذكروا دائماً أن الوصول متأخراً خيرٌ من عدم الوصول أبداً.