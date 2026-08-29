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  • الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو

الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو

  • 29 أغسطس 2026
  • 08:57
الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين وهذا سعر الكيلو

خبرني - عاد الخروف الإسباني إلى الأسواق الأردنية مجدداً، بعد توقف استيراده خلال العام الماضي، في حين بات يُباع ويُذبح بصورة طبيعية، وسط تشابه كبير بينه وبين الخروف الروماني، ما يصعّب على المواطنين التفريق بين النوعين.

وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن الأردن سبق أن استورد الخروف الإسباني إلى جانب الخروف الروماني خلال فترات ماضية، قبل أن يتوقف استيراده العام الماضي على خلفية ظهور أمراض في إسبانيا.

وأوضح الكواليت أن عمليات تصدير الخراف الإسبانية إلى الأردن استؤنفت خلال العام الحالي، ليعود المنتج إلى الأسواق المحلية ويتم تداوله وذبحه بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن سعر كيلوغرام الخروف الإسباني يتراوح حالياً بين 9 و10 دنانير، مبيناً أن سعر الكيلوغرام ينخفض كلما ارتفع وزن الخروف.

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