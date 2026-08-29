ضربة أمنية قوية في مصر.. إحباط تهريب 1.6 مليون قرص كبتاغون بـ40 مليون دولار

خبرني - أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية محاولة لتهريب 1.6 مليون قرص كبتاغون إلى خارج البلاد، بقيمة تقترب من ملياري جنيه.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن المضبوطات شملت نحو 1.6 مليون قرص من الكبتاغون، وقدرت القيمة المالية للشحنة بحوالي ملياري جنيه مصري، بما يعادل نحو 40 مليون دولار.

وجاءت العملية بعد معلومات وتحريات أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، حيث كشفت التحريات عن نشاط مجموعة إجرامية تتولى توفير كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، جرى تحديد عناصر التشكيل ومتابعة تحركاتهم، قبل إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين والعثور بحوزتهم على الكمية المضبوطة من أقراص الكبتاغون.

وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن تحركات متواصلة للأجهزة المصرية لملاحقة تجار المخدرات والقائمين على عمليات التهريب، إلى جانب استهداف المناطق والبؤر الإجرامية المرتبطة بتلك الأنشطة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية مقتل أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال مواجهات أمنية مع بؤر إجرامية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة و121 قطعة سلاح ناري.

وأفادت الوزارة في ذلك الوقت بأن العناصر المستهدفة سبق اتهامها وصدرت بحقها أحكام بالسجن في قضايا جنائية متنوعة، تضمنت الشروع في القتل والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص والسرقة بالإكراه.

ووقعت تلك المواجهات في محافظتي دمياط والدقهلية، فيما قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها خلال العمليات بنحو 176 مليون جنيه، أي ما يقارب 3.5 مليون دولار.

وفي عملية أمنية أخرى، تمكنت الأجهزة المصرية من إحباط محاولة لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعدما داهمت مزرعتين في منطقة الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمضبوطات التي عُثر عليها خلال تلك العملية بنحو 28.5 مليون دولار، بما يعادل قرابة 1.4 مليار جنيه مصري.